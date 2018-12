Diebe sind am Sonntag im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 21.40 Uhr in Geisingen in das katholische Pfarramt in der Schloßstraße eingebrochen. Die Gauner gelangten durch die Hintertüre in das Gebäude. Nachdem sie alle Räume durchsuchten, wuchteten sie einen Tresor auf. Laut Polizei dürfte der entstandene Sachschaden mehrere hundert Euro betragen. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt der Polizeiposten Immendingen unter der Rufnummer 07462/946 40 entgegen.