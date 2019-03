Ein Jahr Tempolimit auf der A81: Der Schnellste war mit 230 Sachen unterwegs

Zahlen und Fakten zur Geschwindigkeitsbegrenzung auf der A 81 zwischen Geisingen und Engen:

Insgesamt 32 Schilderstandorte gibt es auf dem Streckenabschnitt zwischen Geisingen und Engen, teilt Markus Adler, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Freiburg, mit.

Bei rund 245 000 gemessenen Fahrzeugen sind 8400 Geschwindigkeitsverstöße registriert worden. Das entspricht etwa 3,4 Prozent.

100 polizeiliche Kontrollaktionen fanden laut Pressestelle des Innenministeriums bis Ende 2018 auf dem Abschnitt statt. Im Einsatz sind unter anderem sogenannte semistätionäre Geschwindigkeitsmessanhänger. Also eine Art Anhänger, der beispielsweise auf einem Grünstreifen abgestellt wird und ohne Personal funktioniert, erklärt Harri Frank vom Polizeipräsidium Tuttlingen.

Der gemessene Höchstwert lag bei einem Tempo von 230 Kilometern pro Stunde – also einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 100 km/h. Wie das Ministerium für Verkehr mitteilt, hatte dieser Verstoß ein dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro für den Motorradfahrer zur Folge.

„Der Bußgeldkatalog sieht für Regelfälle ab einer Überschreitung von 41 km/h ein Fahrverbot vor“, ordnet Oliver Weißflog vom Polizeipräsidium Konstanz ein. Auf dem Streckenabschnitt wird also ab einer Geschwindigkeit von 171 km/h ein Fahrverbot verhängt. „Weiterhin droht ein Bußgeld von 160 Euro und die Eintragung von zwei Punkten. Bußgeld, Punkte und Dauer des Fahrverbots steigen bei höheren Überschreitungen stufenweise weiter an“, sagt Weißflog.