Ehemaliger Geisinger Feuerwehrkommandant Karl Cech ist tot

Karl Cech, langjähriger Bauhofleiter und langjähriges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Geisingen, ist tot. Er verstarb am vergangenen Montag nach längerer Krankheit im 66. Lebensjahr.

Karl Cech war 27 Jahre lang bis Ende 2020 Leiter des städtischen Bauhofes Geisingen. Der Name Karl Cech ist auch mit der Feuerwehr seit mehr als 40 Jahre verbunden. Er trat 1981 in die Wehr ein und übernahm das Amt des stellvertretenden Abteilungskommandanten von Geisingen 1989. 2018 übernahm er das Amt des Abteilungskommandanten wie auch das Amt des Kommandanten der Gesamtwehr bis er dieses 2021 nach Vollendung des 65. Lebensjahres abgeben musste. 2018 waren beide Posten vakant.

Mehr als 40 Jahre bei der Feuerwehr

Er hat in den 40 Jahren Feuerwehrdienst auch überregional viel Zeit investiert, er war Ausbilder für Truppmann und Truppführer und hat viele junge Feuerwehrfrauen und –Männer für ihren Dienst geschult und vorbereitet.

Außerdem war er Schiedsrichter für Wettkämpfe. In seine Amtszeit fällt noch die Bestellung der Drehleiter für die Geisinger Wehr. Darüberhinaus war Karl Cech noch 19 Jahre Narrenrat der Narrenzunft Grünwinkel Geisingen. Die Trauerfeier findet am kommenden Freitag, 30. Dezember, um 14 Uhr auf dem Friedhof in Geisingen statt. Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.