Egon Elsäßer ist jetzt Geisinger Ehrenbürger

Geisingen - Für sein langjähriges und vielfältiges Engagement in der Kommunalpolitk, im Vereinsleben und als Unternehmer hat Egon Elsäßer im Zuge einer Feierstunde die Ehrenbürgerwürde der Stadt Gesingen erhalten.

In ihren Laudations würdigten Elsäßers Wegbegleiter wie Theo Greiner sowie Politiker, wie beispielsweise der CDU-Landtagsabgeordnete Guido Wold oder Landrat Stefan Bär das Engagement des Geehrten. Auch seine Frau Elisabeth wurde bei den Danksagungen bedacht: Das Beispiel Elisabeth Elsäßer führe prägnant vor Augen, dass „hinter – oder besser: neben – einem großen Mann immer auch eine große Frau steht“, so Wolf.

„Mit der Verleihung der Ehrenbürgerschaft wollen wir ein Zeichen setzen. In einer Zeit, in der das ‚Ich’ immer mehr in den Vordergrund gerückt wird und das ‚Wir’ immer weniger Beachtung findet, wollen wir deutlich machen, dass wir Sie als Vorbild in unserer Stadt und Raumschat sehen“, wandte sich Bürgermeister Walter Hengstler an Egon Elsäßer. Elsäßer habe sich in der Kommunalpolitik auf Gemeinde- und Kreisebene mit viel Weitblick dafür eingesetzt, dass wichtige Infrastrukturen realisiert wurden und damit wesentliche Voraussetzungen für das wirtschaftliche Wachstum und die positive Entwicklung von Stadt und Raumschaft Geisingen geschaffen, sagte Hengstler weiter.

Gleichzeitig habe die örtliche Gemeinschaft und das Vereinsleben immer einen besonderen Stellenwert für Elsäßer gehabt: „Sei es im sportlichen, kulturellen oder sozialen Bereich, überall gingen Sie voraus, brachten Ihre Ideen ein und übernahmen Verantwortung über Jahrzehnte hinweg.“ Auch als Unternehmer habe sich Elsäßer durch gute Ideen, großen Mut und das richtige Gespür ausgezeichnet. Zunächst, ab 1960, mit der Etablierung eines Gipsergeschäfts. Mit der 1972 erfolgten Gründung eines modernen Betonfertigteilwerks habe Elsäßer den Grundstein für eines der größten Unternehmen in der Raumschaft Geisingen gelegt. „Wenn wir heute stolz auf 2600 Abeitsplätze und auf eine Steuerkraft, die sich nahezu verdoppelt hat, blicken können, kommt das nicht von ungefähr“, meinte Hengstler. Elsäßer und seine Familie hätten maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung.

Landrat Bär bezeichnete Elsäßer als ein Paradebeispiel für viele Unternehmer in Kreis und Region, für die soziale und gesellschaftliche Verantwortung zum Kern ihrer unternehmerischen Tätigkeit zählt.