Egon Elsäßer feiert den 85. Geburtstag

Eine bekannte Persönlichkeit der regionalen Wirtschaft, der Kommunalpolitik sowie des Kirchen-Hausener Vereinslebens hat am Sonntag seinen 85. Geburtstag gefeiert: Egon Elsäßer.

Am 22. Juli 1933 kam Egon Elsässer in Kirchen-Hausen zur Welt. Nach der Schule erlernte er das Schusterhandwerk wie sein Vater, sah aber nach zwei Jahren ein, dass dieser Beruf keine Zukunft hat und begann eine Lehre als Gipser. Er legte die Meisterprüfung ab und gründete ein Gipser- und Stukkateurunternehmen. 1972 hob er mit zusammen mit Freunden das Betonwerk Elsäßer aus der Taufe. Schon kurz nach der Gründung übernahm er die alleinige Verantwortung für die Firma und entwickelte sie nach und nach zu einem der führenden Fertigteilbetonwerke der Region mit inzwischen 170 Beschäftigten. Täglich ist er noch im Betrieb anzutreffen.

Ständig wurde investiert, die modernste Technik wurde bei der Firma Elsäßer eingekauft, um auf dem ständig enger werdenden Markt eine Chance zu haben. Er hat rund 30 junge Menschen ausgebildet und war immer wieder bereit, in Zusammenarbeit mit den Behörden Menschen eine Chance für die Wiedereingliederung in das Arbeitsleben eine Chance zu geben.

1962 vermählte er sich mit Elisabeth Butsch aus Weiterdingen. Aus der Ehe gingen zwei Töchter und ein Sohn hervor. Die Vereinswelt und Kommunalpolitik waren ein Hobby des Jubilars. So hat er viele Jahre Fußball gespielt und gründete auch den Geschichtsverein Kirchen-Hausen, dessen Vorsitzender er lange Jahre war. Die Herausgabe des Geschichtsbuches, bei dem sich Egon Elsässer auch als Autor betätigte, war sein Verdienst.

2007 hat er ein Buch unter dem Titel „Ein Leben auf der Baar“ herausgebracht. In der Narrenzunft Latschari war er jahrelang Elferrat und ist heute Ehrennarr. 17 Jahre lang stand er dem Bund der Selbstständigen vor und organisierte auch Gewerbeausstellungen. Er war ferner Gründer der Jungen Union, später war er wieder mit dabei, als die CDU in Kirchen-Hausen gegründet wurde. Er war dann Vorstandsmitglied des CDU-Stadtverbandes Geisingen. Dem Gemeinderat gehörte Egon Elsässer 29 Jahre an, zuerst in Kirchen-Hausen, danach in Geisingen. Daneben war er nach der Eingemeindung noch Ortschaftsrat und stellvertretender Ortsvorsteher in Kirchen-Hausen.

Trotz der vielen Aufgaben im Betrieb, in der Gemeinde und den Vereinen hat Egon Elsässer stets Zeit für sein Hobby, die Jagd, gefunden. So mehr oder weniger nebenbei war er noch stellvertretender Obermeister der Gipser- und Stukkateurinnung und Beisitzer der IKK sowie im Gesellenprüfungsausschuss.

Für seine Verdienste erhielt Elsässer die Landesehrennadel von Baden Württemberg als auch das Bundesverdienstkreuz und die Staufer-Medaille. Dem Jubilar gratulierten zum 85. Geburtstag auch vier Enkel.