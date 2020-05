Drei Schweizer liefern sich illegales Autorennen

Insgesamt drei Schweizer haben sich am Sonntagabend ein illegales Autorennen auf der A81 geliefert. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

Am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr sind insgesamt drei Tatverdächtige auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Engen ein verbotenes Rennen gefahren, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Weiter heißt es, dass Zeugen zu diesem Zeitpunkt mit relativ hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Singen unterwegs waren. Unmittelbar nach der Anschlussstelle Geisingen wurde das Fahrzeug der Zeugen laut Polizeiangaben durch einen weiß lackierten Audi RS 6 mit Thurgauer Kennzeichen durch Überfahren des rechts neben der Fahrbahn verlaufenden Seitenstreifens überholt. Der Fahrer des Audi RS 6 schloss anschließend zu einem schwarz lackierten BMW und zu einem silberfarbig lackierten BMW mit ebenfalls eidgenössischer Zulassung auf. Die Kennzeichen der beiden BMW trugen jeweils ein ZH-Kennzeichen für den Kanton Zürich oder die Stadt Zürich, so die Polizei.

Die weitere Tathandlung der Tatverdächtigen verlief nach dem mittlerweile bekannten Muster. Sie fuhren nebeneinander mit einer Geschwindigkeit von etwa 200 Kilometern pro Stunde auf beiden Fahrstreifen, verringerten plötzlich auf eine Geschwindigkeit von etwa 150 Kilometer pro Stunde und bremsten so den nachfolgenden Verkehr aus, wobei es laut Polizei zur Gefährdung der Insassen nachfolgender Autos kam. Nach dem Ausbremsen des nachfolgenden Verkehrs beschleunigten die Lenker der beschriebenen Kraftfahrzeuge stark und fuhren offensichtlich ein verbotenes Autorennen in Richtung des Kreuz Hegau.

Der beteiligte Audi RS 6 wurde später durch die Zeugen noch einmal auf der Bundesstraße 30 zwischen den Anschlussstellen Steißlingen/Singen und Radolfzell beobachtet. Der tatverdächtige Lenker dieses Wagens wurde als männlich, etwa 40 Jahre alt und Glatzenträger beschrieben.

Personen, die auf der A81 durch die beschriebene Tathandlung gefährdet oder behindert wurden oder der Polizei sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zu ihren Autos geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/996 00, zu melden.