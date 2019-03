Donaubrücke wird ab Freitag vorerst voll gesperrt

Die Donaubrücke bei Geisingen wird ab Freitagnachmittag vorsorglich voll gesperrt. Laut Mitteilung des Landratsamts sind weitergehende Untersuchungen des Spannstahls wegen Korrosionsgefährdung erforderlich. Mitte Dezember vergangenen Jahres wurde die Donaubrücke entlang der Kreisstraße 5942 für Fahrzeuge über 16 Tonnen gesperrt.

Die Donaubrücke wird schon seit längerem untersucht. Aufgrund von Bauwerksschäden wurde der technische Zustand der Brücke in Mitleidenschaft gezogen, so dass als vorbeugende Maßnahme vor drei Monaten eine Tonnagebeschränkung angeordnet wurde. Der Landkreis Tuttlingen als zuständiger Baulastträger folgte damit der Empfehlung des beratenden Ingenieurbüros. Linienbusse waren von der Beschränkung ausgenommen.

Bei einer Bauwerksprüfung im vergangenen Jahr wurde festgestellt, dass die vorhandenen Schäden an der Donaubrücke so weit fortgeschritten sind, dass eine sogenannte objektbezogene Schadensanalyse in Auftrag gegeben werden musste. Die Untersuchung ergab damals, dass die Spannglieder schadhaft sind und beim damaligen Bau spannungsrisskorrosionsgefährdeter Spannstahl verwendet wurde.

Ergebnisse der Untersuchung liegen in einigen Wochen vor

Eine Sanierung der Brücke sei aus diesem Grund nicht möglich. In den vergangenen Wochen fanden weitere Untersuchungen im Rahmen dieser Schadensanalyse statt. Ein erstes vorläufiges Ergebnis war, dass mit sofortiger Wirkung eine Vollsperrung angeordnet wurde. „So etwas habe ich noch nie gesehen“, äußerte sich ein Mitarbeiter der Firma Stumpp, die einige Stellen freilegte. Sowohl das Tuttlinger Ingenieurbüro Breinlinger als auch die Material- und Prüfungsanstalt MPA aus Stuttgart hatten erst in dieser Woche die Brücke nochmals begutachtet.

Wie bei einer kurzfristig anberaumten Besprechung im Geisinger Rathaus mitgeteilt wurde, liegen die genauen Ergebnisse erst in einigen Wochen vor. Es waren Vertreter des Landratsamtes, allen voran der zuständige Dezernent Michael Guse in Begleitung von allen Referatsleitern, die in das Thema eingebunden sind, der Polizei sowie der Stadt Geisingen anwesend. Wenn die Ergebnisse vorliegen, werde sich zeigen, ob mit entsprechenden Stützmaßnahmen eine Öffnung für Autos möglich ist, oder nicht.

Die Korrosion habe laut Guse und seinen Experten dazu geführt, dass Teile der Spannglieder und des Stahls im Bereich der Fugen durchgerostet seien. Im Dezembeer hat der Kreistag beschlossen, die Planung eines Neubaus der Donaubrücke in Auftrag zu geben. Allerdings ist von einem Zeitraum von rund drei Jahren auszugehen, bis eine neue Brücke vorhanden ist.

Einige Bushaltestellen werden nicht mehr angefahren

Gravierende Änderungen bringt die Sperrung für den öffentlichen Nahverkehr mit sich. Besonders betroffen sind Busse, die von Donaueschingen über Gutmadingen nach Geisingen und von hier aus zum Ringzug und umgekehrt fahren. Wie Geisingens Bürgermeister Walter Hengstler betonte, werden verschiedene Haltestellen nicht mehr angefahren, um Zeit zu gewinnen.

Das betreffe etwa die beim Pflegeheim und die in Geisingen West. Auch hier laufen noch weitere Abstimmungen, die Schulen sind bereits über die Änderungen des Busverkehrs informiert worden. „Mit der Umleitung vom Verkehr der B 27 in den nächsten Wochen verschärft sich die Situation vermutlich noch beim Busverkehr“, befürchtet Hengstler. Die Umleitung des gesamten Verkehrs nach Geisingen und umgekehrt erfolgt nun über die B 31 bis zur Tuttlinger Straße und umgekehrt.