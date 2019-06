Donaubrücke bei Geisingen ist nicht mehr zu retten

Gemeinsam mit dem Landratsamt lädt die Stadt Geisingen die Bürger zu einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 3. Juli 2019, um 20 Uhr in die Stadthalle in Geisingen ein. Im Rahmen der Veranstaltung wird das Büro Breinlinger Ingenieure die durchgeführten Untersuchungen an der Brücke sowie die dabei festgestellten Schäden erläutern sowie auf die untersuchten Handlungsoptionen eingehen. Ebenso werden die Bürger über die Sperrung, Umleitung und die weitere Planung informiert. (pm)