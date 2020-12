Die „erste Gmond“ stellt in Leipferdingen immer ein besonderes Ereignis dar. Diese erste öffentliche Ortschaftsratssitzung am ersten Werktag eines neuen Jahres findet bei den Einwohnern stets großes Interesse. Im kommenden Jahr wird sie per Livestream übertragen.

Bisher fand die Veranstaltung jeweils im Gasthaus „Kreuz“ statt. Wegen der Corona-Einschränkungen ist das nun nicht möglich. Ortsvorsteher Jürgen Keller möchte auf diesen traditionellen Neujahrstreff nicht verzichten, deshalb hat er sich dazu entschlossen, Livestream – zu Deutsch Echtzeitübertragung – einzusetzen.

Bei der Technik kann der Ortschef auf die Unterstützung seiner beiden Söhne Dominik und Nicolai bauen, die ihr Know-How einbringen. Die Übertragung erfolgt am Samstag, 2. Januar, ab 15 Uhr über die Homepage der Stadt Geisingen und kann unter www. geisingen. de aufgerufen werden. Der Übertragungsweg ist ab 13 Uhr freigeschaltet. Interessenten haben somit die Möglichkeit, sich vor Beginn mit der Sache vertraut zu machen. Damit die erste Gmond auch diesmal kein Monolog des Ortsvorstehers wird, können wie bei den vorangegangenen Präsenzveranstaltungen auch Fragen gestellt werden. Dies ist sowohl im Chat, also während der Übertragung, aber auch bereits im Vorfeld möglich. Vorab sind die Fragen zu richten per E-Mail an Juergen_Keller@gmx.net oder per WhatsApp unter der Nummer 0179/9330971. Jürgen Keller wird während der Sendung zu den einzelnen Punkten Stellung nehmen.

Der Ortschef hofft, dass trotz der neuen Form die erste Gmond wieder großes Interesse findet und die gebotene Möglichkeit auch über Leipferdingen hinaus genutzt wird. Der jungen Generation wäre er dankbar, wenn sie Bürger, die mit der modernen Technik nicht so gut vertraut sind, unterstützen würden, sagt er. Kernpunkte der ersten Gmond sind die Statistik, ein umfassender Rückblick auf das vergangene Jahr und der Ausblick auf 2021.