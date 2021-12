Die Bilanz an Hilfeleistungen ist positiv

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Sozialstation St. Beatrix westlicher Kreis Tuttlingen läuft es rund. Im letzten Jahr wurden von den rund 80 Mitarbeitern 346 Personen im Einzugsbereich, das die Seelsorgeeinheiten Geisingen, Immendingen und Emmingen-Liptingen umfasst, betreut.

Die Bilanz an Hilfeleistungen ist ebenso positiv wie die der Finanzen. Knapp 2,2 Millionen Umsatz erzielte die Sozialstation im letzten Jahr. Es war, wie Geschäftsführerin Renate Wittenberg sowie der zweite Vorsitzende Bernfried Huber betonten, eines der schwierigsten Jahre was die Anforderung an das Personal betrifft. Die Mitarbeiterzahl der Sozialstation wird sich ab nächstem Jahr auf einen Schlag auf fast 100 erhöhen. Die Hospizgruppe Geisingen, bislang in der Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde wechselt in die Trägerschaft der Sozialstation. Dies ist auch ein „Vorgriff“ auf die Strukturveränderung der Pfarrgemeinden in den nächsten Jahren. Mit dem Wechsel erhofft sich die Hospizgruppe eine Entlastung der Bürokratie einerseits, andererseits ergänzen sich Sozialstation und Hospizgruppe ideal.

Die Corona-Pandemie hat im letzten Jahr das Personal gefordert. Da wurde die Tagespflege geschlossen, und um die Gäste nicht allein zu lassen, wurde, wo es möglich war, eine ambulante Tagespflege eingeführt. Und als wieder geöffnet wurde, mussten viele Hygieneauflagen erfüllt werden. Ähnlich erging es auch dem Personal der ambulanten Pflege. Viele Personen waren allein. „Wir haben nicht auf die Uhr geschaut“, so Geschäftsführerin Renate Wittenberg und Pflegedienstleiterin Rosa Weber. Da wurde auch einmal ein Einkauf getätigt, und dem erweiterten Gesprächsbedarf der Betroffenen Rechnung getragen. Denn im Mittelpunkt steht der Mensch, so Wittenberg. Auf der einen Seite die betreuten, kranken und alleinstehenden Menschen, auf der anderen Seite unser Personal. Voll belegt von Anfang an sind die Wohnungen der Sozialsation im Betreuten Wohnen am Standort in der Hauptstrasse. Vor der Corona-Pandemie im letzten Jahr wurde die Zahl der Plätze in der Tagespflege auf 20 aufgestockt und auch entsprechend zusätzliches Personal eingestellt, wie Rosa Weber erläuterte. Stark nachgefragt ist die Nachbarschaftshilfe und die Pflegeberatung für pflegende Angehörige und die Patienten. Sehr dezimiert waren ab März die Öffnungszeiten und Aktionen im Donaucafe und für die Bewohner des betreuten Wohnens, wie Sarah Treffeisen erläuterte.