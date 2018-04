Die Besten auf der schnellsten Bahn

Schneller, besser, kleiner: Die Speedskating-Welt schaut ab Freitag wieder drei Tage lang nach Geisingen. Beim 9. Speedskating-Event Geisingen International tritt die Weltelite auf Rollerblades auf der schnellsten Bahn der Welt gegeneinander an. Das Teilnehmerfeld ist im Vergleich zu den Vorjahren ein wenig geschrumpft.

„Bei uns wollen alle laufen“, sagt Sabine Uhrig, Geschäftsführerin der Arena Geisingen, stolz. Das liegt aber nicht nur an der Bahn, die wegen einer speziellen Kunstharzbeschichtung Spitzenzeiten ermöglicht. „Die Rennen sind gut organisiert und wir haben den Vorteil einer Halle“, sagt Uhrig. Mit dem wetterunabhängigen Oval sei Geisingen schon ein „sehr exklusiver“ Standort.

Neben der Arena gebe es weltweit nur eine weitere Halle in China und einen überdachten Kurs in Spanien, meint die Arena-Chefin. Auf den anderen Strecken müssten die Speedskater bei Regen entweder im Regen laufen oder eine Pause einlegen, sagt Uhrig. „Und wenn es kalt ist, ist es kalt.“ Gerade Südamerikaner würden deshalb gerne in Geisingen starten.

Mehr als 820 Sportler aus 36 Nationen haben sich für die Läufe in der Arena angemeldet. Obwohl der Meldeschluss bereits am 8. April war, kämen immer noch Anfragen nach einem Startplatz. In den Klassen, in denen es noch Lücken gebe, würden auch noch Läufer zugelassen, sagt Uhrig.

Welt-, Europameister und Olympiateilnehmer sind dabei

Um dem Ansturm der Speedskater aber gerecht zu werden und das Zeitfenster von Freitag bis Sonntag einhalten zu können, wurde das Programm insgesamt verkleinert. „Es ist alles so groß geworden. Bei den Schülerklassen haben wir ein paar Kategorien weggelassen“, sagt Uhrig. Deshalb wären es auch weniger Sportler als in den vergangenen Jahren. „Das haben wir aber bewusst gesteuert.“ Trotzdem ist Geisingen International das „größte Bahnrennen Europas“.

Und das Teilnehmerfeld ist elitär – das „who is who“ im Speedskating. „Geisingen International hat Weltklasse-Niveau. Bei uns starten die besten Skater der Welt“, sagt Uhrig. Mit Peter Michael (Neuseeland), Livio Wenger (Schweiz) und Bart Swings (Belgien) sind drei Olympiateilnehmer im Eisschnelllaufen von Pyeongchang dabei. Während die beiden Erstgenannten jeweils Vierter wurden, gewann der mehrfache Welt- und Europameister im Inline-Skating aus Belgien im Massenstart Silber.

Erstmals wird es in Geisingen ein direktes Aufeinandertreffen der

Topläufer geben, die von März bis September in Geisingen leben und trainieren. Swings läuft nun für Powerslide Matter World Team und trifft in der Kategorie Seniors auf die bisherigen Mannschaftskameraden vom Arma Arena Geisingen Team.

Ob die besten Läufer, die in Geisingen mehr als 50 Stundenkilometer erreichen können, auch gleich wieder Topzeiten abliefern, ist fraglich. Nach dem Wechsel vom Eis sei es eines der ersten Rennen der Saison, sagt Uhrig. „Die Läufer sind aber noch nicht in Höchstform. Sie müssen schauen, wo sie gerade stehen.“

Spaß am Skating: Zuschauer müssen keinen Eintritt zahlen

Ein Pluspunkt von Geisingen International bei den Läufern sei auch immer die Stimmung in der Arena, sagt Uhrig. „Die Sportler mögen die Atmosphäre. Die Zuschauer sind nah dran und feuern die Fahrer an.“ Für die Wettbewerbe sind sicher noch Plätze in der 2500 Zuschauer fassenden Halle frei, meint die Geschäftsführerin, die auf Eintrittsgelder verzichtet. „Speedskating ist eine Randsportart. Die Zuschauer sollen in die Arena kommen und ihren Spaß haben.