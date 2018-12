Die Alte Gerbe soll für 1,28 Millionen Euro saniert und erweitert werden

Investitionen in Höhe von 7,46 Millionen Euro sieht der Haushaltsplan für das Jahr 2019 vor, den der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung abgesegnet hat. Bevor das Stadtparlament den Etat für das kommende Jahr formell verabschiedete, hatte sich der Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss ebenso konzentriert wie diszipliniert durch den Planentwurf geackert.

Geisingen wird, was den städtischen Kernhaushalt anbelangt, auch im kommenden Jahr ohne neue Schulden auskommen.

Gesamtstadt: Für die Gesamtstadt sieht der Etatplan für das Jahr 2019 im Vermögenshaushalt Ausgaben in Höhe von 1,06 Millionen Euro vor.

Größere Ausgabenposten entfallen dabei auf den Grunderwerb (450 000 Euro), Tilgungszahlungen (208 000 Euro), 21 Wandertafeln (105 000 Euro), ein Ersatzfahrzeug für den Bauhof (55 300 Euro) und das Budget für die Sanierung von Feldwegen (50 000 Euro).

Kernstadt: In der Kernstadt sieht der Vermögenshaushalt Ausgaben von rund 5,12 Millionen Euro vor. Große Kostenposten sind die Sanierung des Schulgebäudes I (1,14 Millionen Euro), die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens Alte Gerbe (1,28 Millionen Euro), die Erweiterung und statische Verbesserung des Kindergartens Am Stadtgraben (368 000 Euro). Diverse Straßenbauprojekte schlagen mit Kosten in einer Spannbreite von 50 000 bis 791 000 Euro zu Buche.

Gutmadingen: Für den Stadtteil Gutmadingen plant der Vermögenshaushalt mit Ausgaben von insgesamt 196 000 Euro.

Größte Kostenposten sind die Erneuerung des Rathausdaches (158 000 Euro) sowie Neubepflanzungen von Plätzen und Anlagen (28 500 Euro).

Eine Verpflichtungsermächtigung stellt sicher, dass die Arbeiten zur Erweiterung und Erschließung des Baugebiets „Hinter Gärten II“ im kommenden Jahr ausgeschrieben und vergeben werden können.

Kirchen-Hausen: Der investive Teil des Haushalts sieht für Kirchen-Hausen im kommenden Jahr Ausgaben von 183 000 Euro vor. Darunter fallen unter anderem Sanierungsarbeiten an den Brücken Weilerstraße (85 400 Euro) und Aitrachtalstraße (61 900 Euro) und eine neue Fahrradständeranlage an der Kirchtalhalle (15 700 Euro).

Aulfingen: Für den Stadtteil Aulfingen plant der Vermögenshaushalt im kommenden Jahr Ausgaben von 163 000 Euro.

Größter Posten ist mit 72 700 Euro die Sanierung eines Teilabschnitts des Kirchwegs, gefolgt von der Umgestaltung der Einmündungen der Aitrachstraße in die Landesstraße mit 61 300 Euro. 16 000 Euro sind als Baukostenzuschuss für die Erweiterung des Sportplatzes vorgesehen.

Leipferdingen In Leipferdingen sieht der aktuelle Entwurf des Vermögenshaushaltsplans Ausgaben von 743 400 Euro vor. Davon entfallen 493 000 Euro auf die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses und 109 500 Euro auf das Aufbringen des Feinbelags in der Straße „Ob den Häusern“. Für die Sanierung eines Klassenzimmers im Schulgebäude sind 300 00 Euro vorgesehen, für die Erneuerung von Fenstern am Gebäude Mühlenbach 33 700 Euro und am Lehrerwohnhaus 16 500 Euro.

Etat-Grundsatz

Bei der Haushaltsplanung folgen Stadtverwaltung und Gemeinderat dem Grundsatz, den städtischen Kernhaushalt auch in mehrjähriger Perspektive nicht mit neuen Schulden zu belasten. Dieser Grundsatz galt auch mit Blick auf eine Neuerung, die der Etat für das kommende Jahr vornimmt: Erstmals werden, wie Stadtkämmerer Axel Henninger erläuterte, besonders kostenträchtige Projekte gesplittet, sprich: auf zwei oder mehrere Haushaltsjahre verteilt. Aus dem Verwaltungshaushalt fließen laut Plan im kommenden Jahr rund 2,26 Millionen Euro an den Vermögenshaushalt, den Rücklagen werden rund 1,12 Millionen Euro entnommen. (tom)