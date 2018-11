Derby SV Geisingen gegen Donaueschingen

Der SV Geisingen empfängt am Mittwoch um 19 Uhr in der Fußball-Landesliga Südbaden im Lokalderby die DJK Donaueschingen. Der Aufsteiger ist gegen den Tabellenzweiten krasser Außenseiter. Nicht mehr dabei ist Marijan Tucakovic. Der 32-jährige Spielertrainer ist nach acht sieglosen Spielen von seinem Amt zurückgetreten.

Solche Lokalkämpfe unterliegen oft eigenen Gesetzen und alles ist möglich. Nach dem Rücktritt von Spielertrainer Marijan Tucakovic übernahm Routinier und Abwehrchef Johannes Amann in dieser Woche für die letzten beiden Spiele das Training und sieht der Partie optimistisch entgegen.

Trotz gutem Spiel stand der SV Geisingen am vergangenen Sonntag mit der 1:2-Niederlage beim FC Schonach wieder einmal mit leeren Händen da. „Auf dieser Leistung lässt sich aufbauen“, sah nicht nur der Vorsitzende Ralf Jauch hoffnungsvolle Ansätze. Die Ordnung in der Defensive war gut. Der SV Geisingen wurde in den vergangenen Wochen nach ansprechenden Leistungen oft um den verdienten Lohn gebracht. Es kann nur über den Kampf gehen, darüber ist man sich im Geisinger Lager im Klaren. Gegen den spieltechnisch überlegenen Gegner aus Donaueschingen will man mit einem intensiven Zweikampfverhalten dagegen halten. Schnelles Umschaltspiel soll für die nötige Entlastung sorgen. Mit gezielten Nadelstichen will man die nicht immer sattelfeste Donaueschinger Abwehr ins Wanken zu bringen.

Mit dem verletzten Lukas Öhler fehlt aber ein wichtiger Konterspieler. Auch Mittelfeldakteur Peter Ochs steht aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung.

Mit inzwischen sechs Punkten Rückstand zum rettenden Ufer wird es für die Geisinger im Kampf um den Klassenerhalt langsam eng. Ein überraschender Dreier wäre daher sehr wichtig, um wieder Hoffnung zu schöpfen. Wille und Potenzial sind vorhanden, oft fehlt es nur an Kleinigkeiten. „Wir haben uns noch lange nicht aufgegeben und glauben an den Klassenerhalt“, traut der Vorsitzende Ralf Jauch seiner Mannschaft noch einiges zu.

Trainer-Rücktritt

Der Geisinger Spielertrainer Marijan Tucakovic ist nach der unglücklichen 1:2-Niederlage in Schonach zurückgetreten. In einem persönlichen Gespräch teilte er seine Entscheidung am Montag Abend der Vorstandschaft mit. „Wir bedauern diesen Entschluss. Wir haben mit Marijan Tucakovic dreieinhalb erfolgreiche Jahre erlebt und ihm viel zu verdanken“, zollt der Vorsitzende Ralf Jauch dem scheidenden Trainer viel Respekt.

Da Co-Trainer Dalibor Tesic in dieser Woche privat verhindert ist, hat Routinier und Abwehrchef Johannes Ahmann das Training übernommen. Er ist für das Derby gegen die DJK Donaueschingen sowie das letzte Spiel vor der Winterpause am Samstag zu Hause gegen den FC Neustadt für die personellen Vorgaben zuständig.

„Wir werden in der Winterpause die weiteren Entscheidungen treffen“, sieht Vereinschef Ralf Jauch den SV Geisingen noch längst nicht abgestiegen. „Wir haben ein bis zwei Verstärkungen in Aussicht und werden alle Möglichkeiten im Kampf um den Klassenerhalt ausschöpfen. Uns fehlt das nötige Erfolgserlebnis, wir waren oft nah dran. Das Spielglück stand uns aber nicht zur Seite“, glaubt der Vorsitzende an die Wende.