Der Radweg kann kommen

Die Planungen für einen neuen Radweg entlang der Landesstraße L 191 von Kirchen-Hausen Richtung Hegaublick werden vom Geisinger Gemeinderat befürwortet. Für die Stellungnahme der Stadt im Zuge der Anhörung übernahm das Stadtparlament bei seiner jüngsten Sitzung weitgehend die Position des Ortschaftsrats Kirchen-Hausen, der sich, wie berichtet, bereits mit dem Thema befasst hatte.

Projekt:

Im Zuge des landesweiten Ausbaus von Radwegen entlang klassifizierter Straßen plant das Regierungspräsidium Freiburg, Außenstelle Donaueschingen, den Neubau eines Radweges entlang der L 191 von Kirchen-Hausen Richtung Hegaublick bis zur Gemarkungs- und Kreisgrenze beim Immensitz. Dieser Radweg soll eine Verbindung zwischen dem Donauradweg und dem Landkreis Konstanz und zum Aitrachtal in Richtung Blumberg, Randen und Hochrhein herstellen. Das Vorhaben gliedert sich in zwei Bauabschnitte: zum einen innerhalb der Ortsdurchfahrt (Bodenseestraße) Kirchen-Hausen bis zur Bahnlinie und zum anderen außerhalb in Richtung Hegaublick.

Planung:

Den derzeitigen Planungen des Regierungspräsidiums zufolge soll der neue Radweg ab der Donautalstraße linksseitig entlang der Bodenseestraße bis zur Kreuzung Münstergasse/Bodenseestraße/Aitrachtalstraße geführt werden, in diesem Bereich die Bodenseestraße und die Aitrachtalstraße queren und in der Folge rechtsseitig weitergeführt werden. Für die Überquerung der Aitrach ist entweder die Verbreiterung der bestehenden Brückenkappe oder der Bau eines parallel geführten neuen Stegs für den Radverkehr vorgesehen. Auch für die Überquerung der Bahnanlagen gibt es zwei Alternativen: Entweder die Führung des Radweges über die Fahrbahn mit entsprechenden Sonderregelungen oder ein Umbau der Bahnanlagen mit durchgehendem Radweg. Der Radweg soll grundsätzlich 2,50 Meter breit ausgeführt und lediglich an Engstellen wie dem Bahnübergang zwei Meter breit werden. Die Fahrbahnbreite der Bodenseestraße soll durchgehend – in Teilen ist sie das heute bereits – zugunsten des Radweges auf 6,50 Meter reduziert werden.

Stellungnahme:

Der Gemeinderat übernahm in weiten Teilen die Vorschläge des Ortschaftsrats Kirchen-Hausen. Zum einen wird im Bereich Bodenseestraße/Donautalstraße eine Querungshilfe vorgeschlagen, so dass der Radweg in der Folge durchgehend rechtsseitig der Bodenseestraße geführt werden könnte. Wird die linksseitige Variante beibehalten, soll bei der Einmündung Bodenseestraße/Donautalstraße im Bereich des ausgezeichneten Rad- und Fußwegs eine Leitplanke angebracht werden, damit die Radfahrer erst auf Höhe des einmündenen Riedwegs die Möglichkeit haben, die Donautalstraße zu überqueren. Außerdem wird angeregt, den vorhandenen Gehweg ab der Einmündung Münstergasse bis zur Schlemmersbrühlstraße als Geh- und Radweg auszubauen. Dann könnte der Radweg linksseitig fortgeführt und der bereits vorhandene Fußgängerüberweg zwischen Hegaustraße und Schlemmersbrühlstraße als Querung der Bodenseestraße genutzt werden. Im Bereich des Bahnübergangs soll ein Umbau der Bahnanlagen mit durchgehendem Radweg erfolgen.

Abweichungen:

An drei Punkten wird die Stellungnahme der Stadt Geisingen von den Vorschlägen des Ortschaftsrats abweichen beziehungsweise sie ergänzen. Anders als der Ortschaftsrat befürwortet der Gemeinderat die durchgängige Reduzierung der Fahrbahnbreite in der Bodenseestraße auf 6,50 Meter. Aus Sicht des Stadtparlaments scheidet der bereits vorhandene Wirtschaftsweg oberhalb der Autobahn A 81 als Alternativlösung für den Radweg aus, weil diese Streckenführung zwei weitere Querungen der Landesstraße erforderlich machen würde. Das Stadtparlament regt außerdem an, die Tragfähigkeit des Radweges so auszulegen, dass er in Ausnahmefällen auch von Autos und Lastwagen überfahren werden kann. Ob und in welchem Umfang die Stellungnahme der Stadt Geisingen im weiteren Planungsverfahren zum Tragen kommt, ist derzeit noch nicht absehbar.

Info: Anbindung

Ein neuer Radweg, der letztlich die Verbindung vom Donauradweg zum Kreis Konstanz und ins Aitrachtal Richtung Blumberg schaffen soll, erfüllt seinen Zweck nur, wenn er nicht an der Kreisgrenze endet, sondern möglichst abgestimmt über Kreisgrenzen hinweg Richtung Engen beziehungsweise Blumberg weitergeführt wird. Entsprechende Abstimmungsgespräche zwischen Regierungspräsidium und dem Landkreis Konstanz hätten bereits stattgefunden, berichtete Bürgermeister Walter Hengstler auf Nachfrage von FW/FDP-Stadtrat Paul Haug. (tom)