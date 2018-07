Der letzte Jahrgang feiert Abschluss in Geisingen

Der Entlassjahrgang 2018 der Geisinger Werkrealschule markiert das Ende der Werkrealschule in Geisingen und den Übergang zu einer reinen Grundschule. Das hat es seit dem Bestehen des Schulwesens in Geisingen noch nie gegeben. Ein kleiner Jahrgang von elf Schülern wurden feierlich im katholischen Pfarrheim entlassen.

Susanne Trapp, Elternbeirätin der neunten Klasse seit deren Einschulung, betonte, dass die Schüler das „Trainingslager Schule“ beendet hätten: „Stürmt nun vor, schaut nach links und rechts, begebt euch aber nicht ins Abseits. Seid fair, sonst gibt es die gelbe Karte“, betonte sie.

Einen Fußballvergleich hatte auch die Ansprache von Bürgermeister Walter Hengstler zum Inhalt. Das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft habe viele Gründe. „Ein Vergleich passt: schlechte Leistungen hat Folgen und die Erkenntnis, dass Leistung lohnt“, so Hengstler. Ohne Verlängerung und Elfmeterschießen hätten die Schüler ihr Ziel erreicht. Und nach dem Spiel sei vor dem Spiel. Denn nach den Ferien komme wieder Schule und Beruf, sagte der Bürgermeister. „Ich bin sicher, dass ihr das besser macht, als Jogis Jungs“, konstatierte Hengstler den elf Entlassschülern. Auch ging er darauf ein, dass diese Entlassfeier die letzte der Geisinger Schule sei. Hierfür, so Rektor Jürgen Tränkler, könne weder der Schulträger, noch die Schulverwaltung etwas. „Die Schulpolitik war gegen uns“, betonte er. Die Schüler hätten sich durchgesetzt in einer schwierigen Kombiklasse und hätten viele Fähigkeiten gezeigt.

Ein besonderer Tag

Nicht nur für die Schule, sondern auch für ihn persönlich, sei dies ein besonderer Tag, sagte Tränkler. Denn nach 30 Jahren sei dies der letzte Entlassjahrgang. Er habe über 1000 Schüler bei den Prüfungen begleitet. Tränkler dankte der seinen Worten nach engagierten Klassenlehrerin Marion Berger-Erbis, aber auch den zahlreichen Firmen für die Bereitstellung von Praktikumsplätzen für die Schüler. Diese seien alle „versorgt“: Einige gehen in eine Berufsausbildung, andere besuchen weiterführende Schulen. Auch die Vorsitzende des Fördervereins, Nathalie Seilnacht, gratulierte zum erfolgreichen Abschluss. Außerdem hegte sie den Wunsch, die nun noch verbleibende Grundschule zu einer „Super-Grundschule“ zu machen.

Schüler bereiten Programm vor

Die geringe Schülerzahl war Anlass dafür, die Feier ins Pfarrheim zu verlegen. Die Stadthalle wäre für die wenigen Besucher der Abschlussfeier zu groß dimensioniert gewesen, und in der Mensa gibt es keine Bühne. Doch die brauchten die Jugendlichen: Denn die Entlassschüler hatten selbst ein buntes Programm für die Feier zusammengestellt. Drei der Absolventen sind bereits weggezogen, haben ihren Abschluss aber in Geisingen gemacht und kamen auch zur Feier.