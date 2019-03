Das sind die Kandidaten für die Ortschaftsräte

Bei den Ortschaftsratswahlen in Gutmadingen und Aulfingen findet am 26. Mai eine Verhältniswahl statt. Für den Geisinger Ortsteil Gutmadingen sind drei Wahlvorschläge abgegeben worden. Jeweils acht Bewerber treten für die CDU, die Freien Wählern und die Freien Bürgern an. In Aulfingen gibt es zwei Listen: Die der Freien Wähler hat acht Kandidaten, die der CDU hat zwei Bewerber. „In Kirchen-Hausen und Leipferdingen wurde für die Ortschaftsratswahlen erstmals jeweils nur ein Wahlvorschlag eingereicht“, teilte Geisingens Hauptamtsleiter Thomas Schmid mit.

Kandidaten Ortschaftsrat Aulfingen:

Freie Wähler: 101 Michael Amma, Informatiker; 102 Jonas Heizmann, Elektrotechnikmeister; 103 Norbert Hirt, Elektromeister; 104 Stefan Keller, Industriemeister - Mechatronik; 105 Marvin Riedmüller, Student; 106 Hans Schumacher, Bauarbeiter; 107 Heike Theuerkauf, Zollbeamtin; 108 Markus Wullich, Betriebsleiter.

CDU: 201 Christian Merz, Landwirtschaftsmeister; 202 Fabian Setz, Elektroingenieur.

Bewerber Ortschaftsrat Leipferdingen:

Unabhängige Bürgerliste Leipferdingen: 101 Patric Frank, Kfz-Mechatronikermeister; 102 Romina Frank, Steuerberaterin; 103 Markus Hall, Agrarbetriebswirt; 104 Anke Hornung, Zahnmedizinische Fachangestellte; 105 Jürgen Keller, Technischer Betriebswirt; 106 Volker Mutzel, Fachberater Planung und Analyse; 107 Uwe Schey, Schadensanalytiker; 108 Heiko Straub, Wassernetzmeister und Gasnetzmeister; 109 Christian Weh, Transport- und Tiefbauunternehmer; 110 Patrick Weh, Kfz-Mechatronikermeister; 111 Susanne Weh, Fachkrankenschwester; 112 Peter Wimmer, Metzgermeister.

Kandidaten Ortschaftsrat Kirchen-Hausen:

Freie Liste Kirchen-Hausen: 101 Uwe Kraft, Polizeibeamter; 102 Roland Zirell, selbständig; 103 Angelika Hötzer, Krankenschwester; 104 Ewald Stihl, Techniker; 105 Andreas Lutsch, Lehrer; 106 Ramona Elsäßer, Kaufmännische Angestellte; 107 Reinhold Elsäßer, Fachkaufmann; 108 Jochen Reußenzehn, Gartenbaumeister; 109 Angelika Lauche, Postbeamtin; 110 Thomas Volk, Industriemechaniker; 111 Christoph Moriz, Agraringenieur; 112 Karl Mang, Betriebswirt.

Bewerber Ortschaftsrat Gutmadingen:

Wahlvorschlag: CDU: 101 Raimund Deutsch, Kfz-Meister; 102 Jochen Glunk, Projektleiter; 103Benjamin Lippl, Maurermeister; 104 Christoph Martin, Straßenbaupolier; 105 Michael Vöckt, Geschäftsführer; 106 Norbert Weber, Agrarbetriebswirt; 107 Tanja Weiler, Lacklaborantin; 108 Markus Willmann, Landwirtschaftsmeister.

Freie Wähler: 201 Thomas Becker, selbständiger Malermeister; 202 Silvia Draxler, Management-Assistentin; 203 Maxim Grübel, selbständig; 204 Jürgen Joksch, selbständig; 205 Axel Lehmann, Technischer Leiter; 206 Volkhard Ohnmacht, selbständiger Betriebswirt; 207 Bernd Wullich, Werkzeugmacher; 208 Petra Zehnel-Bewer, Beamtin.

Freie Bürger: 301 Gerd Hoffmann, Polizeibeamter; 302 Matthias Huber, Maschinenbauingenieur; 303 Kathrin Stahnke, Schulsozialarbeiterin; 304 Knut Egle, Lagerist; 305 Marcel Huber, Wirtschaftsingenieur; 306 Patrick Scherer, Angestellter; 307 Hansjörg Wetterer, Steuerfachangestellter; 308 Florian Wolf, Einzelhandelskaufmann.

Besetzung Ortschaftsräte derzeit:

Derzeit sind die Ortschaftsräte noch wie folgt besetzt: Aulfingen: Freie Wähler sechs Sitze, CDU zwei Sitze. Gutmadingen: CDU vier, Freie Bürger und Freie Wähler jeweils zwei Sitze. Kirchen-Hausen: Liste 1 und Liste A jeweils vier Sitze. Leipferdingen: Auch hier halten sich die Leipferdinger Liste 1 und die Leipferdinge Liste A mit je vier Sitzen die Waage.