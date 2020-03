Das Jubiläum steht im Mittelpunkt

Bei der jüngsten Hauptversammlung der Stadtmusik Geisingen standen neben Wahlen und Ehrungen auch andere Themen auf der Tagesordnung. Denn die Stadtmusik feiert in zwei Jahren ihr 200-jähriges Bestehen. Die Planungen hierfür laufen bereits, von der Ausrichtung des Verbandsmusikfestes nimmt man jedoch Abstand, dafür will man die Ausrichtung von Wertungsspielen organisieren. Bisher waren die Verbandsmusikfeste mit Wertungsspielen miteinander verbunden.

Bürgermeister Martin Numberger leitete seine erste Generalversammlung des Orchesters. Schriftführerin Manuela Hemens verlas ihren letzten Geschäftsbericht. Sie wurde ebenso wie Diana Tritschler verabschiedet. Stadtmusikdirektor Rudolf Barth war mit der musikalischen Bilanz nicht ganz zufrieden. Das Konzert im Frühjahr hatte gleich drei Höchststufenstücke, das Gemeinschaftskonzert aller Musikvereine in Kirchen-Hausen gefiel dem Geisinger Dirigent überhaupt nicht. Die Zeit für die Vorbereitung für viele Vereine war viel zu kurz. Beim nächsten Mal soll der Termin etwas später sein, diese gemeinsamen Konzerte sind sehr wichtig für alle und eine wertvolle Begegnung aller Musiker, so Barth.

Barth appellierte an die Musiker, sich bei der Bläserschule sowohl als Ausbilder zur Verfügung zu stellen, wie auch bei der Suche nach einer musikalischen Leitung tätig zu werden. Nach dem Konzert am 25. April steht für die Stadtmusik die Teilnahme an Wertungsspielen an, danach geht Barth wieder in „musikalische Klausur“ in Kalabrien und wird für das 200-jährige Bestehen der Stadtmusik komponieren. Während der Übergangsphase wird Edgar Friedrich die Stadtmusik leiten.