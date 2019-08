Brücke geht auf Wanderschaft

Da setzt sich ein 600 Tonnen schweres neues Betonteil in Bewegung: Die Bahnunterführung in Geisingen ging am Freitag auf „Wanderschaft“. In dieser Woche stehen die Fundamentierungsarbeiten an.

110 Zentimeter in fünf Minuten, so schnell ist keine Schnecke. Runde 40 Meter wurde das neue Brückenteil mit hydraulischer Kraft auf vier großen Stahlträgern nach Westen geschoben. Genau vor den sogenannten großen Durchlass. Seit April wird an dem Brückenteil gearbeitet, die künftige Bahnüberführung wurde betoniert. Ein eingespieltes Team der Firma Schleith war von der Schalung und dem Betonieren der Bahnbrücke dabei bis zum Schub.

Bevor dieses Brückenteil auf Wanderschaft ging, waren viele Arbeiten erforderlich. Der gesamte Untergrund musste ausgetauscht werden, Schotter wurde herbeigefahren und eingebaut. Darüber kamen dann Betonplatten, und auf diesen wurden millimetergenau vier große Stahlträger parallel verlegt. Die Stahlträger wurden mit speziellem Gleitmittel versehen, und dann konnte es nach einem Probeschub Anfang der Woche am Freitag losgehen.

Zwei große Hydraulikzylinder sorgen für den Schub. An jedem der Zylinder ist ein Mitarbeiter, der dem Kollegen den genauen Hub mitteilt, dieser muss gleichmäßig laufen. Solche Bauteile werden auch mit großen Kranen eingehoben, das war in Geisingen nicht möglich. Hierfür fehlte schlicht der Platz.

Manch einer wird sich wundern, wenn er auf den Espen läuft: Wo ist die Brücke? Mit dem ersten Verschub ist sie aber noch nicht am Platz. Nun wird sie abgesenkt und die Stahlträger werden entfernt. In dieser Woche folgen die Fundamentierungsarbeiten im Bereich des jetzigen großen Durchlasses, dann geht die Maßnahme in die heiße Phase. Am Donnerstag, 29. August, fahren die letzten Züge, dann ist bis zum 8. September Zugpause.

Pause haben die Arbeiter aber nicht, denn dann geht es Tag und Nacht weiter: Die alte Bahnüberführung wird abgebrochen, Schienen für den nächsten Hub der neuen Brücke werden verlegt, bis das neue Bauwerk nach Norden an Ort und Stelle geschoben werden kann. Am 2. oder 3. September soll der Einschub an den neuen Standort erfolgen.