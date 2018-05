Bläserklasse stellt sich vor

20 Nachwuchsmusiker, unter der Leitung von Rudolf Barth, haben in der Geisinger Stadthalle ihr Können als Bläserklasse gezeigt. Nach dem Erfolg der ersten beiden Bläserklassen an den Grundschulen Geisingen und Kirchen-Hausen 2016 steht in Bälde der Abschluss der zweiten Bläserklassen mit dem Ende des Schuljahres an. Neue Bläserklassen soll es im Herbst, für das Schuljahr 2018/2019 wieder geben.

Um für diese Klassen zu werben, hat die Geisinger Bläserklasse in die Stadthalle in Geisingen zu einem Informationskonzert eingeladen. Die Bläserklasse ist eine Kooperation zwischen der Bläserschule und den beiden Grundschulen für Schüler der zweiten und dritten Klassen. Zwei Jahre lang erhalten sie Unterricht in der Schule durch Musiker. Der Unterricht dauert zwei Jahre.

Die meisten Schüler der Bläserklasse bleiben ihrem Hobby treu und sind inzwischen bei der Bläserschule. Bei der Einführung der Bläserklassen bestand die Hoffnung, dass aus den Kindern der Bläserklassen später Musiker werden. Und die Kinder sind mit Begeisterung dabei, sie erhalten Unterricht, einzeln oder registerweise je nach Instrument getrennt und auch gemeinsames Musizieren steht an.

Mit Begeisterung dabei

Die gemeinsamen Proben leitet in Geisingen Stadtmusikdirektor Rudolf Barth. Neben ihm unterrichten auch Ingrid Fromm oder Norbert Stoffler. In Kirchen-Hausen unterrichten Ference Guti und Antal Fenyvesi. Die jeweiligen Unterrichtstage werden von der Schulleitung in Absprache mit der Bläserschule und den Ausbildern festgelegt und sind im Stundenplan eingebunden. Rudolf Barth betonte: „Die sind mit Begeisterung dabei und bei der ersten Bläserklasse merkt man die zwei Jahre Ausbildung deutlich.“