Bildungszentrum gratuliert acht Altenpflegerhelfern

Acht Altenpflegehelfer haben ihre Ausbildung am Bildungszentrum für Pflegeberufe abgeschlossen. Schulleiter Frank Doll lobt die stets guten Leistungen in der Praxis, heißt es in einer Mitteilung. „Sie sind drangeblieben und haben durchgezogen. Sie können stolz auf sich sein“, sagt er.

Den Glückwünschen schließt sich Heim- und Verwaltungsleiter Manfred Wolf an und er hält dazu an, das erworbene Wissen beständig weiter zu entwickeln. In unserer schnelllebigen Zeit gelte es, jede Chance zu nutzen. Berufe in der Pflege bieten auf dem Hintergrund des demografischen Wandels alle Aufstiegsmöglichkeiten.

Klassenlehrer Frank Moos verteilte die Zeugnisse. Unter Beifall von Pflegdienstleitungen und Praxisanleitern der beteiligten Ausbildungsträger konnten sich die Absolventen mit den besten Leistungen über eine zusätzliche Auszeichnung freuen: Jahrgangsbeste und bestes schriftliches Examen: Marina Rak, Evangelische Altenhilfe St. Georgen (Gutschein). Zweitbeste und beste praktische Prüfung: Melike Durdu, Zweckverband Pflegeheim Haus Wartenberg (Gutschein). Drittbeste: Jenny Ehing, Elias-Schrenk-Haus, Tuttlingen (Gutschein). Bestes mündliche Prüfung: Diana Böhnke, Zweckverband Pflegeheim Haus Wartenberg, Geisingen.

Der Abschluss als Altenpflegehelfer beinhaltet auch den Abschluss zur „Betreuungskraft“ und berechtigt zum Einstieg zur dreijährigen generalistischen Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau. Eine Chance, die gleich zwei der Absolventinnen des Kurses wahrnehmen.