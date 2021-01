Bildband zeigt die Veränderungen in Gutmadingen

Die Interessengemeinschaft Baaremer Baukultur hat in den vergangenen 17 Jahren in sieben Gemeinden der Baar mit Fotoausstellungen die Vergleiche von gestern und heute gezeigt. Im Nachgang zu diesen sieben Ausstellungen folgten die jeweiligen Bücher „Dokumentation einer Ausstellung“. Nunmehr erschien der letzte und siebte Band der Dokumentationen des Vereins – über Gutmadingen.

Die Fotoausstellung hatte in Kooperation mit dem Heimatverein Gutmadingen im Oktober 2007 stattgefunden. Sie war im ehemaligen Viehstall von Hans Kramer in der Zehntgasse, einem geschichtsträchtigen und alten, aufgrund der Größe auch dominanten Gebäude.

Gutmadingen, die Gemeinde mit den vielen Zinnengiebeln die gerade das Ortsbild der Ortsdurchfahrt eindrucksvoll prägen. Der Bildband hat einen Umfang von 147 Seiten und fasst ein Stück der Zeitgeschichte fotografisch in Schwarz-Weiß-Bildern zusammen. Der Grafiker des Bildbandes, Tobias Wolf, war kurz bevor das Werk fertig wurde, gestorben. Holger von Briel half dabei, die grafischen Restarbeiten zu erledigen. Umfangreich mitgeholfen hat auch Emil Kramer, der sich seit der Gründung des Heimatvereins mit der Geschichte von Gutmadingen befasst.

Der Ausstellung vor 13 Jahren ist in dem Bildband ein großer Raum gewidmet, auch die Eröffnungsrede von Hermann Sumser ist abgedruckt. Es folgt ein Spaziergang durch Gutmadingen vor 13 Jahren, von Ansichten und Aussichten über die Landwirtschaft, die früher das Leben bestimmte bis hin zur Industrialisierung. Dann die Gegenüberstellung von Häusern und Straßenzügen früher und jetzt. Das Buch ist bei Horst Schmeer in Geisingen, Emil Kramer in Gutmadingen und – sobald die Geschäfte wieder öffnen dürfen – auch bei der Morys Buchhandlung in Donaueschingen erhältlich.