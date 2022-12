Betrunkener Autofahrer: Geschädigte gesucht

Einen alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei am Sonntag gegen 19.30 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Ein 83-jähriger Audi Fahrer war in deutlichen Schlangenlinien fahrend auf der Landesstraße 185 zwischen Blumberg und Kirchen-Hausen und auf der Bundesstraße 311 zwischen Kirchen-Hausen und Immendingen unterwegs. Seine Überprüfung ergab, dass er unter Alkoholeinfluss stand, was ein Alkoholtest mit über 0,9 Promille bestätigte, heißt es im Polizeibericht. Die Polizisten behielten seinen Führerschein ein und ordnete eine Blutprobe an, die ein Arzt entnahm. Das Auto musste der Betrunkene stehen lassen.

Während der Fahrt kam es auf dem Streckenabschnitt zwischen Aulfingen und Kirchen-Hausen durch die Fahrweise des 83-Jährigen zu einer Gefährdung von drei entgegenkommenden Autofahrern, die ihre Wagen stark abbremsen und ins Bankett ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Diese Fahrer werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07461/9410 bei der Polizei in Tuttlingen zu melden.