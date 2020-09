Beim Abbiegen kommt es zum Unfall

Drei leicht verletzte Pkw-Insassen und Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntagnachmttag gegen 16.15 Uhr auf der Bundesstraße 31 an der Einmündung der Autobahnauffahrt auf die Bundesautobahn A81 in Richtung Stuttgart ereignet hat.

Der 58-jährige Lenker eines Renault Twingo fuhr laut Polizeibericht auf der Bundesstraße 31 aus Richtung Immendingen in Fahrtrichtung Freiburg und bog an der genannten Einmündung nach links auf die Autobahnauffahrt ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des auf der Bundesstraße aus Richtung Freiburg entgegenkommenden, 70 Jahre alten Lenkers eines Mitsubishis, der die Einmündung in Richtung Immendingen überqueren wollte, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge kam.

Verletzungen erlitten beiden an dem Verkehrsunfall beteiligte Pkw-Lenker sowie die 67 Jahre alte Beifahrerin im Mitsubishi. Die beteiligten Kraftfahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.