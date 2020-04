Bauarbeiten an der Kreisstraße 5942 starten

Die Arbeiten und damit auch die Sperrungen in verschiedenen Abschnitten in Geisingen bei der Kreisstraße 5942 dauern voraussichtlich bis Ende Juli an. Dort werden der Belag erneuert und ein Radweg gebaut. Mit dem ersten Abschnitt wurde nun begonnen.

So mancher Autofahrer hat nicht schlecht gestaunt, als er von Unterbaldingen oder von der Gemeindeverbindungsstraße Drei Lärchen her kommend nicht mehr direkt nach Geisingen kam. Absperrbaken verhinderten eine Durchfahrt; war vor kurzem noch wenig auf der Baustelle zu sehen, lagert dort eine unübersehbare Menge an Baustoffen. Die Bauarbeiten sollten schon 2019 umgesetzt werden; da aber neben der Erneuerung des Fahrbahnbelags noch ein neuer Rad- und Gehweg sowie Leerrohre für Glasfaser mit verlegt werden, war die Frage der Zuschüsse für die letzten beiden Maßnahmen nicht zeitgleich entschieden.

Und erst im Spätherbst mit den Arbeiten zu beginnen, hätte eine Baustelle über den Winter bedeutet. Deshalb wurde der Baubeginn auf Mitte März verschoben. Dies ist nun der erste von drei Abschnitten, wobei der dritte Abschnitt mit den größten Einschränkungen sein wird. Dieser führt zu einer Vollsperrung zwischen Geisingen und Unterbaldingen ab Mitte Mai bis Ende Juli. Es wird voraussichtlich auch für eine kurze Zeit eine Vollsperrung der Einmündung von der Gemeindeverbindungsstraße Drei Lärchen in die Kreisstraße geben.

Derzeit ist die Umleitungsstrecke noch überschaubar. Von Unterbaldingen aus führt diese über das Gewerbegebiet Kleine Breite bis zum Kreisverkehr, von Drei Lärchen / Stadtmühle her nach links zum Gewerbegebiet Kleine Breite. Anfang April soll der erste Bauabschnitt, der derzeit im Bau ist, soweit fertig sein, dass die Straße wieder befahren werden kann. Dann folgt der zweite Abschnitt von der Einmündung der Gemeindeverbindungsstraße Drei Lärchen bis zur Firma Trokamed. Der Verkehr wird weiterhin von Unterbaldingen her über die Kleine Breite umgeleitet, und wer nach Unterbaldingen / Bad Dürrheim will, wird ebenfalls über das Gewerbegebiet umgeleitet. Die direkte Zufahrt von Geisingen zur Stadtmühle / Drei Lärchen ist vom Kreisverkehr her möglich.

Es gibt neue Vorschriften, was die Absicherung von Baustellen betrifft, was auf die Geisinger Baustelle im dritten Abschnitt voll trifft. Die Erneuerung des Fahrbahnbelags selbst wäre eine Angelegenheit von wenigen Wochen. Da aber neben der Straße noch Leerrohre für Breitband bzw. Glasfaser als Anschluss an den Schwarzwald-Baar-Kreis mit verlegt wird, reicht die nach Abzug des Arbeits- und Sicherheitsraumes übrig gebliebene Fahrbahn nicht mehr aus für den Verkehr. Deshalb erfolgt eine Vollsperrung, wie es Markus Villing vom Landratsamt Tuttlingen kürzlich in einer Gemeinderatssitzung vorgestellt hat.

Unter der Autobahnbrücke wird zudem ein Radweg, wie bereits in Richtung Unterbaldingen vom Schwarzwald-Baar-Kreis vor zwei Jahren gebaut, angelegt. Der bisherige Feld- und Radweg endet etwa 200 Meter westlich von der Autobahnbahnbrücke. Er soll nun weitergeführt werden und stellt eine Verbindung zwischen dem Donauradweg und dem Neckarradweg dar.

Die Erneuerung des Fahrbahnbelags der K 5942 wird durch den Kreis finanziert und kostet rund 750 000 Euro. Die Baulänge misst rund 3,3 Kilometer. Der Bau des neuen Radwegs mit Einengung der Fahrbahn unter der Autobahn auf eine Gesamtlänge von 940 Metern kostet rund 480 000 Euro und wird vom Land und Bund bezuschusst. Den nicht gedeckten Aufwand übernimmt die Stadt Geisingen.