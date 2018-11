B 27 bei Behla bis Anfang Dezember gesperrt

Die Arbeiten an der Ortsumfahrung Behla (Stadt Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) sind auf der Zielgeraden. Wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mitteilt, soll die neue Bundesstraße Anfang Dezember teilweise für den Verkehr freigegeben werden.

Zunächst geht aber die Kreisstraße zwischen Behla und Hausen vor Wald unter Verkehr. Um die Ortsumfahrung an das Straßennetz anschließen zu können, muss die alte Bundesstraße von Montag, 5. November, bis Anfang Dezember gesperrt werden. Die Verkehrsteilnehmer müssen einen Umweg in Richtung Geisingen (L 185/ B 31) in Kauf nehmen (U1/U2). Der Verkehr wird an der Einmündung der L 185 auf die B 31 bei Geisingen per Ampel geregelt.

Von Montag, 3. Dezember, bis Donnerstag, 8. Dezember, soll der Verkehr die neue Ortsumfahrung zunächst in Richtung Donaueschingen nutzen können. In Richtung Blumberg bleibt es zunächst bei der Umleitung. Nach Abschluss von Restarbeiten wird dann zeitnah auch die Fahrtrichtung Blumberg freigegeben, heißt es vom RP.