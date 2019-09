Bürgermeister hat ersten Arbeitstag

Martin Numberger hat am Montag zum ersten Mal als amtierender Bürgermeister der Stadt Geisingen das Rathaus betreten und an seinem Schreibtisch Platz genommen. „Geisingen und seine Stadtteile bilden eine wunderbare Gemeinschaft. Die Begegnungen in den vergangenen Monaten haben mir bereits gezeigt, dass die Bürger von Geisingen voller Ideen und Tatkraft stecken. Auch wenn ich mit großem Respekt das Amt des Bürgermeisters antrete, freue ich mich sehr darauf, gemeinsam mit allen Mitbürgern die Zukunft unserer Stadt gestalten zu dürfen“, sagte der neue Bürgermeister.

Numberger ist Nachfolger von Altbürgermeister Walter Hengstler, der bei der diesjährigen Wahl nach 16 Amtsjahren nicht mehr angetreten ist. Die offizielle Vereidigung und Verpflichtung von Martin Numberger zum Bürgermeister der Stadt Geisingen findet laut Pressemitteilung im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstag, 24. September, 20 Uhr in der Stadthalle Geisingen statt. Die Bürger sind herzlich eingeladen.

Geisinger erreichen Numberger per Email: m.numberger@geisingen.de, oder Telefon, 07704 807-31, https://www.facebook.com/MartinNumbergerGeisingen/