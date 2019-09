Auto landet im Straßengraben

Ein 29-jähriger BMW-Fahrer ist am Donnerstagabend in Geisingen von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet.

Der Autofahrer war, so berichtet die Polizei, gegen 20 Uhr unterwegs am Ortsausgang in Richtung Unterbaldingen, als er am Kreisverkehr aller Wahrscheinlichkeit nach zu heftig beschleunigte. In der Folge brach das Heck seines Wagens aus, der BMW kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen.

Ein Zeuge, der lautes Reifenquietschen vernommen hatte, verständigte die Polizei, nachdem er niemandem in Nähe des Wagens sah. Wie sich später herausstellte, hatte der Unfallfahrer jedoch lediglich kurz telefoniert und war ansonsten wohlauf. Bei Eintreffen der Polizeibeamten kam der 29-Jährige sofort hinzu und schilderte den Unfallhergang. Der Fahrer stand weder unter Alkohol- noch unter Drogeneinfluss, so die Polizei. Zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer war es nicht gekommen. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 14 000 Euro – er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Geisinger Hauptstraße war hierzu zeitweise gesperrt.