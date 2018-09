Aquaplaning: Auto prallt in Leitplanke

Kurz vor 22 Uhr ist am Sonntagabend ein Auto auf der Autobahn 81 von der Fahrbahn abgekommen. Das erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz auf Nachfrage unserer Zeitung. Demnach war ein 27-Jähriger von Richtung Stuttgart in Richtung Singen unterwegs. Zwischen den Autobahnanschlussstellen Geisingen und Engen verlor er durch Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW kam rechts von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanken. Der Mann war allein in dem Auto unterwegs, verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 4000 Euro. Der Unfallwagen war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr Geisingen war mit zwei Fahrzeugen vor Ort.