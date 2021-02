Alte Bleibe vor dem Abriss - jetzt ziehen Fledermäuse ins Hotel

Die Fledermäuse, die in der Feldscheune im künftigen Neubaugebiet Hanfgarten leben, müssen umziehen. Eine mögliche neue Unterkunft ist nun am Giebel des Vereinshauses „Mühlenbach“ angebracht worden: Dort hat der Bauhof der Stadt Geisingen zwei Fledermaushotels eingerichtet.

„Dabei handelt es sich um eine artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme für die in der Feldscheune im künftigen Neubaugebiet Hanfgarten bestehende Fledermausunterkunft“, erläutert Werner Engbers, Naturschutzbeauftragter für den westlichen Teil des Landkreises Tuttlingen. Die vom Aussterben bedrohten, nachtaktiven und fliegenden Säugetiere sind streng geschützt. Dennoch muss für die Realisierung des Baugebietes die Feldscheune abgebrochen werden.

Mehrere Arten entdeckt

Wie die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamts Tuttlingen auf Anfrage informiert, wurde bei einer Ausflugkontrolle an der betroffenen Scheune eine ausfliegende Langohrfledermaus nachgewiesen. Zudem konnten im nahen Umfeld weitere Arten wie die Zwergfledermaus und die Brand- oder Bartfledermaus entdeckt werden.

Auch die Fledermaus gehört zu den gefährdeten Arten. (Foto: Patrick Pleul/dpa)

Ein Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass eine Quartiernutzung von Einzeltieren in der Scheune besteht. Solche Quartiere werden in der Regel als Einzelschlafplatz genutzt mit häufigem Wechsel. Für die erforderliche Umsiedlung ist es daher wichtig, dass mehrere Optionen zur Verfügung gestellt werden, zumal es sich immer wieder gezeigt habe, dass nicht alle Optionen angenommen werden.

Anspruchsvolle Tiere

Das liegt daran, dass sich die Fledermäuse erst an die neuen Strukturen gewöhnen müssen. Auch die Quartieransprüche unterscheiden sich von Art zu Art. Da die in der Scheune nachgewiesenen Langohrfledermäuse vergleichsweise hohe Quartieransprüche haben, wird gefordert, zusätzlich zu den Fledermauskästen auch Zugänge zu weiteren Scheunen in der Umgebung bereitzustellen. Die anderen im Umfeld der Scheune nachgewiesenen Arten haben weniger hohe Ansprüche, sodass für diese spezielle Fledermauskästen ausreichend sind.

Der Abbruch der Scheune darf nur außerhalb der Aktivitätszeit der Fledermäuse erfolgen. Zu Beginn der Aktivität der Tiere müssen die Ersatzquartiere zur Verfügung stehen.