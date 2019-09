Aceri trifft in der 90. Minute zum 3:3

Der SV Geisingen hat in der Fußball-Bezirksliga Bad. Schwarzwald den ersten Saisonpunkt geholt. Bei der SG Riedböhringen/Fützen erreichte der Landesliga-Absteiger ein 3:3.

In den Anfangsminuten dominierte der SV Geisingen und kam zu zwei guten Chancen. Doch der Gastgeber traf nach einem langen Ball von Philipp Gleichauf per Heber zum 1:0. In der Folge wurde der Gast stärker und kam nach einer Linksflanke mit einem Kopfball zum Ausgleich. Mit dem Tor im Rücken startete der Gast schnell in die zweite Hälfte. Ein Flachschuss saß zum 2:1 in der Torecke. Dann setzte Philipp Gleichauf für die SG den Ball in der 52. und 55. Minute an den Pfosten. Aus dem Gewühl gelang aber der Ausgleich. Das Spiel wogte nun hin und her. Nach einer Ecke von Fabian Bodenseh gelang mit einem tollen Kopfball dem Gastgeber das 3:2. Doch der nie aufsteckende Gast konnte einen Abwehrfehler der SG noch zum verdienten 3:3 nutzen.

Tore: 1:0 Fabian Bodenseh (11.), 1:1 Fabian Federle (36.), 1:2 Luca Arceri (49.), 2:2 Abdullah Cakmak (60.), 3:2 Jörg Fetz (88.), 3:3 Luca Arceri (90.). - Schiedsrichter: Lukas Fleig (Brigachtal). - Zuschauer: 150.