Abwärtstrend beim SV Geisingen setzt sich weiter fort

Der Fußball-Landesligist SV Geisingen kommt aus seiner Abwärtsspirale nicht heraus. Am Samstag gab es bei der SG Dettingen-Dingelsdorf eine 2:4 (2:2)-Niederlage. Die Mannschaft von Spielertrainer Marijan Tucakovic ist nun seit sieben Spielen ohne Sieg.

Nach ausgeglichener Anfangsphase kamen die Geisinger immer besser ins Spiel. Nach knapp einer halben Stunde zirkelte SV Torjäger Luca Arceri den Ball von der Strafraumgrenze zum 0:1 ins lange Eck. Doch direkt nach dem Wiederanspiel brachte Simon Büttner trotz Bedrängnis das Leder zum 1:1 im Gäste-Tor unter. Bereits drei Minuten später hob der gleiche Spieler den Ball aus 16 Metern über den verdutzten Geisinger Torhüter zur 2:1-Führung ins Netz. Die Geisinger bewiesen aber Moral und drängten auf den Ausgleich. Kurz vor dem Pausenpfiff verwandelte erneut Luca Arceri einen Freistoß zum 2:2-Gleichstand.

Nach dem Wiederanpfiff war der Gast zunächst stärker. Der agile Arceri vergab in einer Eins-gegen-Eins-Situation die beste Chance. Doch dann nahm das Schicksal seinen Lauf. In der 62. Minute musste der defensiv starke Fatih Verep nach einer harten Schiedsrichterentscheidung den Platz mit der Ampelkarte verlassen. Kurz darauf schoss Adrian Birsner die Hausherren mit einem verwandelten Foulelfmeiter 3:2 in Front. Nach einem clever herausgespielten Konter sorgte der SG-Mittelstürmer Aaron Degen eine Viertelstunde vor Schluss mit dem 4:2 für die Entscheidung.

Marijan Tucakovic, Trainer des SV Geisingen: „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir waren gut im Spiel und wurden wieder einmal nicht belohnt. Die viel zu harte Ampelkarte gegen uns war mit entscheidend. Aber auch in Unterzahl hatten wir unsere Chancen. Irgendwann wird sich das Spielglück zu unseren Gunsten wenden.“