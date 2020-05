Abbruch der Geisinger Donaubrücke startet diese Woche

Das finanziell umfangreichste Bauprojekt des Landkreises in diesem und im nächsten Jahr ist der Abbruch und der Neubau der Donaubrücke in Geisingen. Seit gut einer Woche erfolgt die Einrichtung der Baustelle mit Baustraße und Arbeitsbereich. Diese Woche soll dann bereits mit dem Abbruch begonnen werden, der mit dem Bodenaushub des Widerlagers beginnt.

Vor 14 Monaten wurde die Brücke für den gesamten Verkehr gesperrt, nachdem sie bereits im Herbst 2018 tonnagenbeschränkt wurde. Es ist eine der schnellsten realisierten Baumaßnahmen des Kreises überhaupt, sagte Landrat Stefan Bär, der sich vor Ort ein Bild machte. Dies sei alles nur möglich gewesen, weil alle mitgezogen hätten.

Am 9. Mai 2019 wurden die ersten Planungsleistungen an das Tuttlinger Ingenieur-Büro Breinlinger vergeben. Am 26. Juni beschloß der Ausschuss für Technik und Umwelt des Kreistages den Ersatzneubau an gleicher Stelle. Dies geschah auch in Ab- beziehungsweise Rücksprache mit der Stadt und dem Gemeinderat von Geisingen. Um Zeit und Geld zu sparen stimmte man einem baldigen Abbruch und Ersatzneubau an der gleichen Stelle zu.

Für die Baumaßnahme wird mit einem Aufwand von rund 4,8 Millionen Euro gerechnet einschließlich der Planungskosten. Um die Umsetzung zu gewährleisten, musste man auf Zuschüsse des Landes für das Projekt hoffen. Seit diesem Jahr wurden die Zuschussrichtlinien geändert, allerdings dauerte es bis zum 21. April bis der Zuschussbescheid des Regierungspräsidiums ausgestellt und überreicht werden konnte.

Vorher konnte man allerdings schon mit dem „Persilschein“, einer Unbedenklichkeitsbescheinigung, arbeiten, um den Start der Baumaßnahme nicht zu verzögern. Das Ministerium in Stuttgart wie auch das Regierungspräsidium Freiburg haben die dringende Notwendigkeit der Maßnahme erkannt. Einen Tag später, am 22. April wurde der Auftrag in Höhe von rund 224 000 Euro an die Firma Berb aus Bösingen vergeben, kalkuliert wurde fast das dreifache. Vor zwei Wochen wurde bereits die Telefonleitung die unter der alten Brücke montiert sind, verlegt, und Anfang dieser Woche wurde nun die Baustraße hergestellt und der Arbeitsraum hergerichtet.

Es sei ein enger und ehrgeiziger Zeitplan insgesamt, meinte Landrat Bär. Alle Behörden und Institutionen hätten im Genehmigungsverfahren reibungslos und zügig miteinander gearbeitet. Diese Woche beginnen dann die Abbrucharbeiten, die bis Anfang September abgeschlossen werden sollten. Mehr oder weniger nahtlos erfolgt dann der Neubau der Brücke. Als möglicher Zeitpunkt wurde der 14. September genannt. Und wenn alles gut läuft und keine längere Winterpause eintritt, könnte die Brücke Ende 2021 fertig sein.