97-Jähriger verursacht Unfall und begeht Fahrerflucht

Nachdem ein 97-jähriger Opel-Fahrer am Donnerstag gegen 11.50 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 verursachte hat, ist er einfach weiter gefahren. Der Opel-Fahrer wollte von Geisingen nach links auf die Bundesstraße 31 in Richtung Tuttlingen abbiegen. Hier waren zu diesem Zeitpunkt mehrere Fahrzeuge in einer Kolonne in Richtung Tuttlingen unterwegs, teilte die Tuttlinger Polizei mit. Der Opel-Fahrer bog ab, obwohl mehrere Fahrzeuge herannahten. Ein Wohnmobil sowie ein dahinter fahrender Pkw mussten voll abbremsen. Ein Lastwagen wich auf die Fahrbahnmitte aus. Obwohl es zum Zusammenstoß des Wohnmobils und des Opels kam, setzte der 97-Jährige seine Fahrt in Richtung Tuttlingen fort.

Eine Zeugin notierte sich das Kennzeichen des alten Mannes und teilte das Geschehen der Polizei mit. Der 97-Jährige konnte kurze Zeit später wohlbehalten von einer Polizeistreife an seiner Wohnadresse im Landkreis Konstanz angetroffen werden. Gegen den älteren Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und ein Bericht an die Führerscheinstelle gefertigt.