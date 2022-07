5 000 Euro Schaden nach Kollision

5 000 Euro Sachschaden nach Unfall: Am frühen Dienstagabend, 5. Juli, sind an der Abfahrt der Autobahnanschlussstelle Geisingen im Bereich der Einmündung zur Bundesstraße 31 zwei beteiligten Fahrzeugen zusammengestoßen. Gegen 17.30 Uhr wollte ein 43-Jähriger - von der A 81 aus Richtung Stuttgart kommend - mit einem Mercedes Vito nach links auf die B 31 in Richtung Donaueschingen abbiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Fiat 500, dessen 42-jährige Fahrerin auf der B 311 / B 31 in Richtung Donaueschingen unterwegs war. Personen kamen laut Polizei bei dem Unfall nicht zu Schaden.