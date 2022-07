15 000 Euro schaden nach Kollision

Rund 15 000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Dienstagabend, kurz vor 20 Uhr, an der Einmündung der Wildtalstraße auf die Tuttlinger Straße passiert ist. Eine 36-jährige Frau wollte - von der Wildtalstraße kommend - mit einem Hyundai an der Einmündung nach links auf die bevorrechtigte Tuttlinger Straße in Richtung Immendingen abbiegen. Hierbei achtete die Frau laut Polizei nicht auf einen Audi A4, dessen 58-jährige Fahrerin sich aus Richtung Immendingen der Einmündung näherte. Verletzt wurde bei der Kollision niemand.