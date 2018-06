(ph) - Die Freiwillige Feuerwehr Leipferdingen hat drei Tage lang ihren 75.Geburtstag gefeiert. Die anderen Vereine, die Bevölkerung und Abordnungen zahlreicher anderer Wehren feierten kräftig mit. Und was die Leipferdinger an Programm auf die Beine stellten, konnte sich sehen lassen.

Da wurde der Kirchturmbrand von 1932 nachgestellt – und zwar mit der damals im Einsatz befindlichen Leipferdinger Spritze aus dem Jahr 1893 sowie der Engener Kraftfahrspritze aus dem Jahr 1923. Beide sind noch gut erhalten und funktionsfähig. Zudem bekamen die Zuschauer alte Uniformen und Feuerlöschkübel – allerdings nicht aus Leder, sondern aus Blech – zu sehen. Kommandant Tobias Heizmann mit alter Pickelhaube und Schelle meldete den beim Gerätehaus wartenden Akteuren „Firio, Kirche brennt!“ und dann ging das Spektakel los. Nach der historischen Übung zeigte die Jugendfeuerwehr von Geisingen – zu der auch etliche Leipferdinger gehören – noch einen Löschangriff von heute.

Zahlreiche Ehrungen

Beim Festakt in der Leipferdinger Halle gab es – wie sollte es anders sein – besondere Ehrungen, die teilweise seitens des Landes- und Kreisverbands zum ersten Mal vorgenommen wurden. So wurde an fünf Mitglieder der Leipferdinger Altersmannschaft erstmals das Ehrendiplom des Kreisfeuerwehrverbands für 60-jährigen Dienst verliehen. Dieses erhielten Reinhard Frank, Andreas Stihl, Wilhelm Biehler, Leonhard Frank und Hugo Weh. Seit 30 Jahren (Ehrennadel des Kreisverbands in Gold) sind Rolf Fluck, Edgar Frank und Wolfgang Weh dabei. Für 25-jährigen Dienst (Ehrenzeichen des Lands in Silber) wurden Wolfgang Fluck, Andreas Frank, Armin Frank, Armin Mahler, Hartmut Peschel, Helmar Weh und Klaus-Dieter Weh ausgezeichnet. Das neu geschaffene Feuerwehrehrenkreuz in Bronze des Deutschen Feuerwehrverbands erhielten Bernhard Waldvogel von der Abteilung Geisingen und Armin Frank von der Abteilung Leipferdingen. Bürgermeister Walter Hengstler ernannte die beiden ehemaligen Kommandanten von Aulfingen, Richard Benz und Norbert Weiler, zu Ehrenkommandanten, Weiler erhielt zudem die Verdienstmedaille der Stadt in Bronze.

Hengstler und der Leipferdinger Ortsvorsteher Jürgen Keller würdigten zudem den ehrenamtlichen Dienst der Feuerwehrkameraden in den vergangenen 75 Jahren. Die Gründung der Leipferdinger Wehr vor 75 Jahren sei ein wichtiger Schritt gewesen, obwohl es schon vorher ein Feuerlöschwesen gegeben habe, erklärte der Bürgermeister und überreichte Kommandant Tobias Heizmann ein Geburtstagsgeschenk der Stadt. Heute sei die Abteilung Leipferdingen ein wichtiger Bestandteil der Geisinger Gesamtwehr. Keller hob hervor, dass eine Gemeinschaft davon lebt, dass es Menschen gibt, die mehr tun als sie tun müssten.

Willi Dongus, Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbands, betonte, die Jugend brauche Leitbilder und die gebe es auch und gerade bei der Feuerwehr. Glückwünsche übermittelten Kreisbrandmeister Martin Hagen vom Landkreis Tuttlingen, Ernst Heinemann, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands, sowie für die Aulfinger Vereine Felicitas Stihl und August Hornung, für die Gesamtwehr Geisingen Stadtbrandmeister Erich Bertsche und sein Stellvertreter Norbert Amma und der Landtagsabgeordnete Leo Grimm (FDP), der 30 Liter Bier für einen kameradschaftlichen Hock spendierte. Ein buntes Programm mit dem Feuerwehrchor Balingen, der Showtanzgruppe aus Renquishausen sowie einem Tanz der Feuerwehrfrauen umrahmte den Festakt.