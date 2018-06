TV Frittlingen richtet an Dreikönig Handballturnier aus

Zum 42. Frittlinger Handball-Dreikönigsturnier am Freitag, 6. Januar, haben sich in diesem Jahr sechs Mannschaften angemeldet, darunter auch der Vorjahressieger VfH Schwenningen. Die Mannschaft aus Schwenningen durfte den Wanderpokal im letzten Jahr nach drei Turniersiegen in Folge behalten. In diesem Jahr geht es um einen neuen Wanderpokal, der vom Gasthof „Felsen“ gestiftet wurde. Den Siegermannschaften winken außerdem insgesamt 250 Euro Preisgeld.

Das Teilnehmerfeld verspricht spannende Spiele. Die Frittlinger Freunde aus Bad Reichenhall sind in diesem Jahr jedoch nicht mit von der Partie.

Los geht es in der Frittlinger Sporthalle am 6. Januar um 10.15 Uhr mit der Partie TV Neufra gegen den einheimischen TV Frittlingen I. Die weiteren teilnehmenden Mannschaften sind: TV Hechingen; TV Spaichingen, TV Frittlingen II und VfH Schwenningen.

Gespielt wird nach den Regeln des HVW. Die Spielzeit beträgt 2 x 12 Minuten, mit Wechsel. Aufgrund des relativ kleinen Teilnehmerfeldes wird im Modus „Jeder gegen Jeden“ gespielt.

Der Gruppenerste und der Gruppenzweite erreichen das Endspiel um den Felsen-Wanderpokal, der Gruppendritte und Gruppenvierte treten im Spiel um Platz drei im 7-Meter-Werfen gegeneinander an.

Vor dem um 17 Uhr geplanten Endspiel stehen sich in einem Einlagespiel die E-Jugend-Mannschaften von Frittlingen und Spaichingen gegenüber.