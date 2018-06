Straßenfest-Besuchern gefallen Trampolin und kulinarische Auswahl

Viele Besucher haben sich zum Straßenfest eingefunden und verraten, wie häufig sie selbst dort anzutreffen sind und welche Attraktionen sie am meisten beeindruckt haben.

Der Frittlinger Thilo Wenzler (46) ist immer auf dem Straßenfest mit dabei und sagt: „Mit der Familie ist das immer ein Muss“, denn es sei ein tolles Fest, bei dem man die Vereine unterstützen könne. Ihm gefällt vor allem das große Angebot, das die Vereine auf die Füße gestellt haben.

Das gute Angebot an Essen und Getränken begeistert auch Ilona Roos . „Wir haben einen Aperol gehabt“, sagt sie. Für einen bestimmten Lieblingsstand kann sie sich aber nicht entscheiden. Obwohl es am Samstag etwas geregnet hat, ist die Frittlingerin zufrieden mit dem Fest und ist häufig mit dabei: „Für Frittlinger ist das ein Termin, wo man da ist“, sagt sie und hat an beiden Festtagen mitgefeiert.

Michael Milles (43) kommt aus Gosheim angereist. Anders als Ilona Roos ist er kein regelmäßiger Besucher beim Straßenfest. Am besten gefällt ihm das Bungee-Trampolin, „gerade wegen dem Kleinen“, der ganz müde vom auf und ab Springen auf dem Arm ausruht.

Auch die Frittlingerin Rose Dreher (67) steht mit Enkel Jakob (2,5) am Bungee-Trampolin an. „Wir sind immer auf dem Straßenfest“, sagt sie und Jakob „will bei der Musik immer dabei sein“.

Annette Schäfer (47) und Claudia Wenzler (44) aus Frittlingen sind regelmäßig beim Straßenfest dabei.

Sie grübeln lange darüber, welcher Stand ihnen am meisten gefallen hat. Claudia zählt einige Sachen auf, unter anderem auch die Lemberg Tour, ein Geschicklichkeitsspiel des Ski-Clubs. Annette stimmt ihr eifrig zu, „probiert haben wir‘s zwar noch nicht“, lacht sie, findet es aber am interessantesten. (ina)