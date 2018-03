Spielerschwund im Seniorenfußball

Dem Seniorenfußball im Bezirk Schwarzwald gehen allmählich die Spieler und die Mannschaften aus. Dies wurde beim Seniorenstaffeltag in Frittlingen deutlich, wo der einstimmig wiedergewählte Seniorenspielleiter Helmut Frommer aus Rottweil-Zepfenhan auf das Problem einging.

Mangels ausreichender Teilnehmerzahl musste im vergangenen Jahr die Ü 50-Hallen-Bezirksmeisterschaft in Tuningen und auch das Kleinfeldturnier für Ü 40-Mannschaften zur Vorrunde um den Erdinger-Cup ausfallen. Auch bei der Ü 40- und der Ü 32-Hallenmeisterschaft war das Interesse gering. Lediglich jeweils sieben Mannschaften waren am Start. Eine Seniorenmeisterschaft auf dem Feld findet schon seit Jahren, aus demselben Grund, nicht mehr statt.

„Es ist schwierig, für die älteren Spieler an den Wochenenden, aufgrund anderer Verpflichtungen, die Termine wahrzunehmen. Ich appelliere an die Vereine, sich für den Seniorenfußball stark zu machen, damit wir auch in Zukunft im Bezirk wieder alle Wettbewerbe in den einzelnen Altersklassen mit ausreichend Mannschaften besetzen können und ein attraktiver Wettbewerb besteht“, stellte Staffelleiter Frommer fest.

Am Ende des Staffeltages folgte der Ausblick für das aktuelle Spieljahr. Am kommenden Samstag, 10. März, findet beim SV Sulgen (Kreissporthalle) die Ü 40-Hallenbezirksmeisterschaft statt, zu der bisher sechs Mannschaften zugesagt haben. Die Ü 32-Hallenbezirksmeisterschaft ist für Samstag, 1. Dezember, terminiert und findet beim SV Gosheim statt. Die Vorrunde des Ü 40-Kleinfeldturnier um den Erdinger-Cup soll im Juni oder Juli beim SV Sulgen stattfinden. Die Ü 50-Bezirks-Hallenmeisterschaft soll am Montag, 26. November, beim SV Tuningen stattfinden. Festgelegt wurde noch, dass der Seniorenstaffeltag im kommenden Jahr bei der SpVgg Aldingen durchgeführt wird.