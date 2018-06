Skiclub setzt auf bewährtes Führungsteam

Der Frittlinger Skiclub hat bei seiner Hauptversammlung im Gasthaus „Felsen“ sämtliche derzeitigen Amtsinhaber wiedergewählt, deren Posten zur Wahl standen.

Ewald Seifried wurde als zweiter Vorsitzender einstimmig wiedergewählt. Ebenso wurden der Sportwart Steffen Faulhaber, Jugendbetreuer Matthias Kohler, Kulturwartin Silke Seemann, sowie die Beisitzer Jürgen Uhl und Klaus Wenzler einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Als Kassenprüfer wurden Paul Maier und Alfred Hafner wiedergewählt.

Der Vorsitzende Uwe Stumpp gab einen groben Überblick über die abgelaufene Saison. Er bedanke sich bei allen, die in „irgendeiner Form“ für den Ski-Club aktiv waren. Dies waren die Ski-Übungsleiter bei den Tagesausfahrten, die Übungsleiterinnen der Skigymnastik Ellen Betting und Ulrike Greber, den Guides der MTB-Gruppe, die Peter Rösch krankheitsbedingt ersetzten mussten, die Führer der verschiedenen Wanderungen und die tatkräftigen Helfer bei den verschiedenen Veranstaltungen.

Dann ging er auf den Seniorentreff ein und bedankte sich bei Otto Faulhaber für die Organisation der Wanderungen. Danach gab er einen groben Überblick über die Termine des Vereinsjahres.

Es folgte ein Ausblick auf die kommende Saison: Aufgrund der großen Resonanz der vergangenen Jahre wird es im Jubiläumsjahr drei Tagesausfahrten geben. Für Mitglieder wurde eine Skiausfahrt in die USA mit Guide organisiert.

Felix Seifried hat einen weiteren Lehrgang in Richtung Skilehrer erfolgreich bestanden. Es ist geplant, die Übungsleiter von ihm in die neuen Techniken einweisen zu lassen. Ebenso hat Pierre Schneider einen Übungsleiterkurs des Schwäbischen Skiverbands (SSV) begonnen. Der SC wird auch wieder am Straßenfest teilnehmen.

Im kommenden November wird außerdem das 50-jährige Jubiläum des Vereins gefeiert. Dieses findet am 7. November 2015 in der Leintalhalle statt. Es wird in einem Rahmen ähnlich dem der 40er-Feier begangen.

Ralf Greber verlas den offiziellen Kassenbericht für das Jahr 2013. Dieser war sehr positiv. Paul Maier bestätigte eine vorbildliche Kassenführung.

Es folgte der Bericht von Schriftführer Klaus Roth und der Fachwarte Peter Wenzler (Ski-Schulleiter) und Michael Uhl (Jugendleiter). In chronologischer Reihenfolge wurden die einzelnen Veranstaltungspunkte, wie die letzte HV und Saisoneröffnung, die Seniorenwanderung, die Jugendskiwoche, die Skiausfahrten, das Kinderferienprogramm, die Wanderungen, sowie die Patenschaft für den Bike-Park im Leintal, von Klaus Roth erwähnt und kurz kommentiert. Die Fachwarte gaben dazu Berichte zu ihren Bereichen ab. Hierzu gab es per Beamer die entsprechenden Bilder auf einer Leinwand zu sehen.

Viele Teilnehmer bei Ausfahrten

Jugendleiter Michael Uhl berichtete über die vergangen Jugendskiwoche, welche zum 19. Mal in Lenzerheide stattfand. Im Rahmen des Kinderferienprogrammes fuhr der SC zusammen mit dem Albverein nach Gosheim und wanderte zum Bungee-Springen ins Millionenloch von Denkingen. Dort wurde vom letzten Viadukt am Seil gesichert hinunter gesprungen, um unter dem Viadukt zu pendeln.

Klaus Wenzler gab für seinen Bruder einen Überblick über die Skiausfahrten der vergangenen Saison. Es gab zwei Tagesausfahrten und eine zweitägige Skiausfahrt an den Arlberg. Hierbei stellte er die vielen Teilnehmer heraus. Als Übungsleiter waren Silke Seemann, Steffen Faulhaber, Werner Hermle, Michael Uhl, Jürgen Uhl, Felix Seifried, Klaus und Peter Wenzler aktiv.

Bürgermeister Martin Leo Maier, der zum ersten Mal an der Versammlung teilnahm, bedankte sich für das große Engagement vor allem beim Kinderferienprogramm, der Jugendfreizeit und vor allem bei den monatlichen Treffen der Senioren.

Nahtlos folgte die Saisoneröffnung, die mit einer Schlachtplatte begann. Als erster Programmpunkt waren Ehrungen an der Reihe. Jürgen Uhl sollte die silberne Ehrennadel für zehn Jahre im Ausschuss bekommen. Leider war er verhindert. Die Ernennung des Gründungsmitglieds Günter Schlotter zum Ehrenmitglied wurde auf das Jubiläumsjahr verschoben. Es folgte eine Bildpräsentation von Klaus Roth zu den Ausflügen der letzten Saison. Dabei waren Bilder vom Märzurlaub in Nauders, dem Ausschuss-Ausflug ins Wallis, der Hochgebirgstour auf die neue Heilbronner Hütte, von der Abschlussausfahrt der MTB-Gruppe und von der Herbstwanderung zur Hossinger Leiter.