Der Obst- und Gartenbauverein Frittlingen setzt auf sein vertrautes Führungsteam: Bei den Wahlen sind der erste Vorsitzende Dietmar Häußler sowie Kassen-wartin Gertrud Hipp und die Ausschussmitglieder Brigitte Geiger, Gisela Kalmbach und Helmut Vorndran wiedergewählt worden. Neu in den Ausschuss kommt Ralf Braun.

Dietmar Häußler blickte wieder auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Die Arbeit im Vereinsgarten werde immer mehr, so Häußler. Die Gemüse- und Hochbeete waren dabei Versuchsfelder für alte Sorten und als weitere Attraktion wurde ein Türmle im Garten gebaut. Zusätzlich wurden die Streuobstbäume auf der Eck beschnitten, eine Blumenwiese an der Wellendinger Straße angelegt, ein Schattenbaum auf dem Spielplatz gepflanzt und die Blumenbeete beim Wettebrunnen und gegenüber dem „Paradies“ bepflanzt und gepflegt.

Das Dach der Gärtnerstube soll dieses Jahr nach Westen verlängert werden, um einen überdachten Platz zu erhalten. Die Fundamente wurden im Herbst schon gegraben und der Sockel betoniert. Mit dem Aushub wurde ein begehbares Hügelbeet an der Grenze zum Tennisplatz angelegt. Hier machen die Wurzeln der Fichten um den Tennisplatz ein Gärtnern fast unmöglich.

An Veranstaltungen gab es im Garten zwei Schnittkurse, eine schwäbische Gartenecke in der Gärtnerstube, die gut besuchte Sommernacht im Lichtergarten und das Herbstfest. Auch eine Einheit der Fachwirteausbildung fand im Vereinsgarten statt.

Schriftführerin Ilona Roos berichtete von weiteren Veranstaltungen, wie dem Vereinsausflug nach Tübingen, der Bepflanzung eines Hochbeetes im Kinderhaus, dem Kinderferienprogramm, dem Mosten mit Kindern, dem Ausflug auf die Schwäbische Alb und einem Spieleabend.

Bevor Kassenwartin Gertrud Hipp ihren positiven Kassenbericht abgeben konnte, betonte Häußler, dass man den Verein für den Nachwuchs attraktiv gestalten müsse und die Investitionen in Arbeitserleichterungen, Fortbildung, Jugend und den Erhalt der Anlagen lenken müsse. In der Gärtnerstube steht dieses Jahr die Sanierung der Heizung und der Außentüren an.

Bei der Vorschau auf die zahlreichen Veranstaltungen dieses Jahr, bedauerte Häußler, dass von der Frittlinger Schule leider bisher kein Interesse an einer Zusammenarbeit bestehe.