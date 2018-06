Nur 20 Bürger bei Frittlinger Bürgerwerkstatt

Zur zweiten Bürgerwerkstatt im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms „Frittlingen 2030“ konnte Bürgermeister Butz dieser Tage nur rund 20 Bürger in der Pfarrscheuer begrüßen. Er zeigte sich enttäuscht, dass nicht einmal ein Prozent der Bevölkerung die Möglichkeit wahrnimmt, an der Zukunftsgestaltung des Dorfes mitzuwirken. Vor allem Jugendliche und junge Familien fehlten im ganzen Prozess völlig.

Regine Guglielmo vom Planungsbüro Planstatt Senner gab zunächst einen Rückblick auf die erste Bürgerwerkstatt und den Dorfspaziergang. Bauamtsleiter Michael Braun berichtete über den Baufortschritt am Einbahnring. Bis in zwei Wochen ist die Denkinger Straße wieder befahrbar. Diese kann noch nicht ganz fertig gestellt werden, weil sie in der weiteren Bauphase noch den Gegenverkehr aufnehmen muss. In der Weiherstraße beginnen die Bauarbeiten dann in Kalenderwoche 29.

In vier Gruppen, jeweils unter der Leitung eines Planers, konnten die Teilnehmer dann in einem Workshop zu den Themen „Dorfleben/Treffpunkte/Kultur“, „Ortsmitte/öffentliche Plätze“, „Landschaft/Naherholung/Ökologie“ und „Infrastruktur/Mobilität/Familie“ ihre Vorschläge einbringen und diskutieren.

Die Teilnehmer sahen die Gastronomie als gefährdet an und forderten hier entgegen zu wirken, wünschenswert seien ein Café oder mehr kulturelle Veranstaltungen und Binokel- oder Strickkreise. In der Ortsmitte sollte die historische Substanz erhalten und Plätze bei der Zehntscheuer und dem Scholzareal gestaltet werden. Die bestehende Infrastruktur sollte erhalten bleiben und regionale Produkte gefördert werden. Der ÖPNV habe sich verschlechtert und die Kreisgrenze bilde ein Hemmnis. Hier kam der Vorschlag für einen Regionalbus in der Nachhaltigkeitsregion oder Carsharing. Mehr Bäume und Blumenwiesen, ein weiterer Ausbau von Rundwanderwegen, ein Trimm-Dich-Pfad und ein Platz für gemeinsames gärtnern waren die Vorschläge im Bereich Landschaft/Ökologie.

Zu bestimmten Themen wird es vor der Umsetzung Workshops geben aber keine Bürgerwerkstatt mehr. In der Jugendkonferenz werden die Beiträge noch den Jugendlichen vorgestellt. Das Planungsbüro wird die Vorschläge zusammenfassen und dem Gemeinderat vorstellen. (cf)