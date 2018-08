Motorradfahrer kommt von der Straße ab und stürzt

Aufgrund von Unachtsamkeit kam am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer auf der Strecke von Frittlingen in Richtung B 14 von der Fahrbahn ab und stürzte nach kurzer Fahrt abseits der Straße. Dies teilt die Polizei mit.

Der 46 Jahre alte Fahrer einer Honda fuhr in einer Linkskurve nach rechts in die Wiese und kam dort nach einigen Metern zu Fall. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Er wurde in das Krankenhaus nach Rottweil zur weiteren Untersuchung verbracht. An dem Zweirad entstand durch den Sturz ein Schaden von 3000 Euro.