Kinder beweisen große Geschicklichkeit

Wohl aufgrund des schönen Wetters ist die Teilnehmerzahl am Eltern-Kind (ELKI)-Turnfest des Turngaus Schwarzwald in der Leintalhalle Frittlingen nicht so hoch wie erwartet gewesen. Doch rund 50 Kinder vergnügten sich mit ihren Eltern oder Großeltern an den elf verschiedenen Stationen, die unter dem Motto "Eine Reise um die Welt" standen.

So konnten sie wie die Pinguine mit Schwimmflossen von Eisscholle zu Eisscholle watscheln, im Wilden Westen mit Steckenpferd über eine Buckelpiste reiten, in China Reissäcke an einer Tragestange balancieren, in Grönland Fische angeln, in Australien wie die Kängurus mit umgeschnallten Stofftierbeutel über die Matten hüpfen und in Kanada wie Baumstämme über die Matten rollen. In den Anden oder in der Schweiz galt es, hohe Hindernisse zu überwinden und in Alaska konnten sie wie in der Takelage eines Segelschiffes an den Ringen schwingen. Am großen Klettergerüst schließlich konnten die Kinder wie die Affen im Urwald herumklettern.

Die Kleinen waren mit viel Eifer dabei, bewiesen große Geschicklichkeit und hatten sichtlich Spaß. Der Turnverein Frittlingen war erstmals Ausrichter dieses jährlich stattfindenden Eltern-Kind-Turnfestes und sorgte für die Verpflegung der Gäste. Die meisten Teilnehmer kamen aus dem Kreis Tuttlingen. (cf)