Grüne Gärten werden blühende Quartiere

Jede Veränderung des Wohnumfelds ist schwierig – besonders in Dörfern und kleineren Gemeinden. Das ist mit ein Grund, warum in den vergangenen 50 Jahren massiv in die Fläche gebaut wurde. Da machen Frittlingen und Gosheim keine Ausnahme.

Mit Hilfe eines Landesprogramms wollen beide Gemeinden jetzt versuchen, zusammen mit den Grundstücksbesitzern Möglichkeiten auszuloten, freie innerörtliche Flächen als Bauflächen auszuweisen.

Beide Gemeinden rechnen mit Planungs- und Dienstleistungskosten von je rund 50 000 Euro, die je zur Hälfte vom Land getragen werden. Für das Ein-Millionen-Programm zeichnet sich das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur verantwortlich.

Flächenfraß stoppen

Dass der Flächenfraß vor allem angesichts des demografischen Wandels so nicht weiter gehen kann, ist jedem klar. Irgendwann wird es vor allem über die Gebührenhaushalte nicht mehr möglich sein Sanierungskosten, etwa von Kanalisation und Wasserleitungen, zu decken, weil es immer weniger Menschen gibt, die Gebühren bezahlen. Noch weitere Netze in Neubaugebieten zu bauen provoziert daher massive spätere Probleme. Das, aber auch die Erkenntnis, dass die Natur nicht noch mehr zurück gedrängt werden darf, hat zu einem Umdenken landauf landab geführt – und zu einer vom Land vorgegebenen Leitlinie: „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“.

Frittlingen hatte sich bereits über das Leader-Programm mit seinen innerörtlichen Freiflächen beschäftigt und dabei Erstaunliches festgestellt, so Bürgermeister Anton Stier: Es gibt kaum Leerstände innerorts, vielleicht sechs oder sieben. Schon in der Vergangenheit hätten über Sanierungsgebiete rund 60 bis 70 Privatleute saniert.

Aber eine Beobachtung hat Stier jetzt dazu bewogen, sich für das Landesprogramm zu bewerben: Die großen Innerortsgärten verlieren nach und nach ihre Funktion, sind zur Bewirtschaftung eine Last, und erste Anfragen seien wegen einer möglichen Bebauung gekommen.

Das kommt den Interessen der Gemeinde entgegen: „Ohne funktionierenden Ortskern funktioniert eine Gemeinde nicht“, sagt Stier.

Weil ein normales Bebauungsplanverfahren zwar formell Bürgerbeteiligung durch die vorgeschrieben Einsichtsfristen beinhaltet, de facto aber mit großen bürokratischen Hürden versehen sind, wollen Gosheim und Frittlingen mit Hilfe der Zuschüsse neue Wege gehen: Schon während des Prozesses sollen die Bürger mit einbezogen werden – federführend sind die Fachleute der Stadtentwicklungsgesellschaft (STEG). Dabei hat Frittlingen auch Modelle von Mehrgenerationenwohnen, anderen Wohnformen gerade auch für ältere Leute, im Blick. Aber alles solle in öffentlichen Versammlungen und Einzelgesprächen mit den Bürgern und Grundstücksbesitzern besprochen werden.

Bürgermeister ist zuversichtlich

„Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Allermeisten auch Verständnis für die allgemeinen Belagen haben“, so Stier. Ganz umsonst gibt es das Geld aber nicht vom Land: Die Gemeinde muss sich verpflichten, wenigsten innerhalb der nächsten drei Jahre keine Bauflächen im Außenbereich auszuweisen.

Für Gosheim war Initialzündung eine Klausurtagung des Gemeinderats, berichtet Bürgermeister Bernd Haller. Auch Gosheim ist mit gut 25 000 Zuschuss bei 50 000 Euro Planungs- und Beratungskosten im Landesprogramm vertreten. Es sind mehrere mögliche Flächen im Ortskern, die infrage kämen. Erste Vorgespräche seine geführt und beim Stadtbaumeister von Ravensburg habe man sich über die Planung von Wohnquartieren informiert.

Bürger entscheiden mit

In Gosheim geht es aber nicht nur um Grünflächen sondern auch um Fabrikgebäude, die einbezogen werden könnten – ganz zentrumsnah gebe es ein großes Potenzial im Bereich der Zinken-, Haupt- Schulstraße und Vereinshaus. Das heißt, es geht „vielleicht um einen großen Wurf“, so Haller. Aber nur, wenn die Bürger das auch wollen und mitmachen, denn es handelt sich hier um gemeindliche und private Flächen.

Die Gemeinde habe nur noch drei eigene Bauplätze zur Verfügung, seit 1999 wurden 80 gemeindeeigene Bauplätze verkauft, in privater Hand sind noch rund 140. Innerortsverdichtung funktioniert auch nach Bauantrag gemäß Paragraf 34, also in Art und Umfang an die bestehenden Bebauung angepasst, aber einfach sind dies Planungen nicht.

Eine neue Planung – auch hier ist die Steg im Boot – soll bis 31. Oktober 2014 vorliegen. In den nächsten Monaten beginnen die Gespräche.