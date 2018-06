„Glück, Nerven und Tagesform sind entscheidend“

Die Fußballer des FC Frittlingen kämpfen am Sonntag um die Rückkehr in die Bezirksliga. Der FCF trifft um 14 Uhr in Herrenzimmern in der ersten Relegationsrunde auf die SG Deißlingen/Lauffen. Der Sieger spielt eine Woche später in Mühlheim gegen die SG Böhringen/Dietingen um den letzten freien Bezirksliga-Platz der Saison 2018/19.

Beim FC Frittlingen freut man sich auf diese Partie. „Das ist eine Zugabe für eine Superrunde“, sagt Dieter Ohnmacht. Der Spielleiter: „Wir wollten zwar vorne mitspielen, haben aber nicht damit gerechnet, so weit vorne zu landen.“

Die Frittlinger hatten vor der Runde große personelle Veränderungen, sieben Stammspieler standen nicht mehr zur Verfügung. Außerdem gab es auch einen Wechsel auf der Trainerposition. Für den lange Jahre beim FCF tätigen Michael Schnee kam Fabio Gallinaro, der zuvor den VfR Sulz gecoacht hatte. Ohnmacht: „Der Trainer hat eine super Arbeit geleistet, unsere jungen Spieler weiter entwickelt. Vier Spieler, die vor zwei Jahren noch bei den A-Junioren waren, sind jetzt Stammspieler. Wir freuen uns, dass er für die neue Saison verlängert hat.“

Mit dem FC Frittlingen und der SG Deißlingen/Lauffen treffen am Sonntag zwei angriffsstarke Mannschaften aufeinander. Die Frittlinger haben in der abgelaufenen Saison 94 Tore erzielt, die SG Deißlingen/Lauffen 78 Treffer. „Wir haben 20 Tore mehr gemacht als bei unserem Bezirksliga-Aufstieg vor drei Jahren“, erinnert sich Ohnmacht. Arenc Palluqi und Dragan Karanov sind mit jeweils 23 Treffern die erfolgreichsten Frittlinger Torschützen. Beide auszuschalten, dürfte schwer werden. Der treffsicherste Spieler der SG Deißlingen/Lauffen ist Arber Krasniqi mit 20 Toren.

Zu Beginn des Frühjahres hatte es noch nicht danach ausgesehen, dass der FC Frittlingen hinter dem souveränen Tabellenführer SV Bubsheim als Zweiter ins Ziel gehen würde. Ohnmacht: „Von den ersten sechs Rückrundenspielen haben wir nur eines gewonnen. Die Wende kam dann mit dem 6:1-Sieg Anfang April gegen den SV Wurmlingen.“ Dieser Erfolg leitete eine Siegesserie ein. Die Frittlinger gaben bis Saisonende keinen Punkt mehr ab, beendeten die Saison mit neun Siegen in Folge. Nur dank dieser Stabilität konnte der FCF die FSV Schwenningen noch abfangen, die sich im Saisonendspurt zwei überraschende Unentschieden (2:2 zu Hause gegen Seitingen-Oberflacht und 1:1 beim VfL Nendingen) leistete.

Gallinaro und Müller verletzt

Die Frittlinger müssen am Sonntag auf zwei Akteure verzichten. Fabian Müller und Spielertrainer Fabio Gallinaro sind verletzt. Der 41-jährige Gallinaro, früher unter anderem in der Oberliga beim FC 08 Villingen aktiv, musste sich vor kurzem einer Knieoperation unterziehen. „Fabio Gallinaro ist der Kopf im Mittelfeld. Er fehlt uns schon“, bedauert Ohnmacht den Ausfall des Spielertrainers. Ansonsten glaubt Ohnmacht an eine offene Partie. „Die Chancen stehen 50:50. Entscheidend wird neben der Tagesform sein, wer die besseren Nerven und das Glück auf seiner Seite hat“, sagt der FCF-Spielleiter.