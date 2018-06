Gemeinde und Eltern kämpfen für neue Lehrkraft

Die Frittlinger Gemeindeverwaltung und der Gemeinderat wollen „alles in der Macht stehende“ unternehmen, dass die Lehrerversorgung in der Frittlinger Leintalschule verbessert wird. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Gemeinde hervor. Hintergrund ist das Ausscheiden des langjährigen Lehrers Peter Talanow, der in diesem Januar aus Altersgründen seinen Dienst in der Leintalschule beendet.

Schon vor einigen Monaten hatte sich die Gemeindeverwaltung an das Schulamt gewandt mit der Bitte, rechtzeitig für eine neue Lehrkraft zu sorgen. Bereits im Juni hatte das Schulamt auf den Appell reagiert und in Aussicht gestellt, zu Beginn des Schuljahres die Leintalschule mit einer entsprechenden Lehrkraft zu versorgen. Laut Gemeindeverwaltung habe sich dies aber bis jetzt nicht erfüllt.

Kürzlich wiesen Elternvertreter den Gemeinderat darauf hin, dass der Pflichtunterricht in Frittlingen nun nicht mehr garantiert sei, woraufhin das Schulamt zustimmte, dass eine Stelle mit reduzierter Stundenzahl ausgeschrieben werde.

Sowohl Gemeindeverwaltung als auch Elternvertreter sind aber der Meinung, dass dies nicht reicht. „Dadurch ist der Pflichtunterricht nicht mehr gewährleistet“, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung. „Zusätzlicher Unterricht wie Schwimmunterricht, AGs und ähnliches sowie der Chor, werden künftig auf Grund der schlechten Lehrerversorgung entfallen müssen.“

Gemeindeverwaltung und Gemeinderat sagten zu, weiter am Ball zu bleiben, um dafür zu sorgen, dass die Lehrerversorgung in der Frittlinger Leintalschule verbessert wird.