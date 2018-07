Bürgermeister Butz ehrt Blutspender

Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung in Frittlingen hat Bürgermeister Dominic Butz verdiente Blutspender ausgezeichnet. Innerhalb des vergangen Jahres hatte die Ortsgruppe des DRK in Frittlingen drei Blutspendetermine organisiert zu denen insgesamt 387 Spender kamen, darunter 13 Erstspender.

Insgesamt werden in Deutschland jeden Tag 1800 Blutkonserven gebraucht, vor allem für Krebspatienten oder Unfallopfer. Blutspender sind also Lebensretter und so sprach Bürgermeister Butz den Spendern im Namen der Gemeinde, des DRK und der Gemeinschaft Dank aus. Für zehnmaliges Blutspenden wurden geehrt: Carola Faulhaber, Nadine Flaig, Magdalena Geiger, Bernd Häring, Eva Mauch, Robert Mauch und Daniel Vranjkovic. 25mal gespendet haben Dagmar Langheinrich und Frank Stier und Konrad Reger hat bereits 75mal Blut gespendet. Für alle gab es eine Urkunde, eine Anstecknadel, sowie ein Weinpräsent von der Gemeinde.