Autofahrerin ist unachtsam

Durch das Abkommen von der Fahrbahn entstand am Freitagmittag hoher Sachschaden an einem Pkw. Die Autofahrerin fuhr von Frittlingen in Richtung Neufra. Hierbei kam sie infolge Unachtsamkeit leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte den dortigen Randstein. Anschließend übersteuerte sie nach links, überquerte die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen die Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Die Autofahrerin wurde dabei nicht verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand jedoch hoher Sachschaden von etwa 7000 Euro