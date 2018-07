15 Frauen meistern 165 Unterrichtseinheiten

. Seit Oktober 2017 haben 15 Frauen an der Fortbildung zur Alltagsbegleiterin und Betreuungsassistentin in ambulant betreuten Wohngruppen teilgenommen. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Nach insgesamt 165 Unterrichtseinheiten und einem Praktikum in einer Wohngruppe fand diese berufliche Qualifizierung ein erfolgreiches Ende. Mit dieser Qualifizierung können die Frauen in Wohngruppen, in Pflegeheimen und in ambulanten Tagespflegen arbeiten.

Unter der Leitung von Andrea Orth und weiteren Referenten wurden die Frauen in insgesamt zehn Modulen mit vielen Themen rund um die Betreuung und Begleitung alter und hilfsbedürftiger Menschen geschult. Neben medizinischen und pflegerischen Grundkenntnissen, waren auch Ernährung, Hygiene, Kommunikation, Notfallmaßnahmen, rechtliche Fragen, Hauswirtschaft, Aktivierung im Alter und Umgang mit Abschied und Sterben weitere Schwerpunkte.

Mit großer Freude und spürbarer Erleichterung haben die 15 Frauen die Zertifikate von Maria Hensler von der Katholischen Landfrauenbewegung Freiburg in Empfang genommen. Maria Hensler beglückwünschte alle Teilnehmerinnen zum Zertifikat und bedankte sich bei ihnen für ihr Durchhaltevermögen.